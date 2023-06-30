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美荷祭新管制措施 中國外交部：堅決反對美搞科技封鎖　

記者葉文義／即時報導
針對美荷擬祭新晶片管制措施，中國外交部回應指出，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制。圖／新華社
針對美荷擬祭新晶片管制措施，中國外交部回應指出，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制。圖／新華社

針對美國及荷蘭對中國晶片製造商祭出新管制措施，進一步限制對中國廠商銷售晶片製造設備。中國外交部發言人毛寧30日回應稱，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

毛寧指出，美方以各種藉口拉攏脅迫其他國家對華搞科技封鎖，以行政手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。

荷蘭政府30日宣布限制部分先進半導體製造設備出口，9月1日生效。荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）隨後發布聲明表示，這些新的出口管制條例針對物件包括最先進的沉積設備和浸潤式光刻系統，並非部分媒體報導的所有浸潤式DUV光刻系統。

根據新出口管制條例規定，ASML需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統（即TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統）。荷蘭政府將決定是否授予或拒發出口許可證，並將向ASML提供許可證所附條件的細節。

此外，外媒報導還稱，美國預計將更進一步利用其廣泛影響力，阻止包括中芯國際在內的「特定中國廠商」獲得更多荷蘭設備。

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