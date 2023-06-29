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甘肅將建48億美元氫能項目 招標單位竟是假央企

中央社台北29日電

中國招標投標公共服務平台21日出現一個在甘肅建設規模高達人民幣350億元（約48億美元）的太陽能製氫項目招標公告，引發氫能概念股連續連日暴漲。但招標單位遭爆竟是一家假冒中央企業的新設公司。

據陸媒報導，相隔僅6天，中國招標投標公共服務平台26日發布該案的終止報告，這個中國史上建設規模最大的氫能項目，因為爆出大烏龍而草草落幕，留下諸多問號。

每日經濟新聞報導，中廣通科技（酒泉）有限公司21日在中國招標投標公共服務平台發布了4GW光伏（太陽能）離網製氫專案EPC總承包招標公告。

據公告，這一專案位於甘肅酒泉市肅州區銀達鎮南壩村，資金規模為350億元，計畫占地面積10萬畝，建設4GW離網光伏，配套建設800MW/1600MWH儲能設備，同時購置製氫設備8638台套，計畫建設時間為2023年10月至2026年12月。

消息傳出後，中國A股的氫能源板塊相關概念股，連續數個交易日暴漲，甚至還有個股連續3天漲停鎖死，引發市場關注。中信建投信稱，甘肅4GW光伏離網制氫項目啟動招標，單體制氫規模創國內新高，招標規模超預期，氫能板塊進入明確投資視窗期。

根據公告，這項號稱350億元的氫能項目，招標人為中廣通科技（酒泉）有限公司。招標公告稱該專案已由肅州區發展和改革局批准建設。建設資金來自企業自籌，出資比例為100%。

然而相隔僅6天，中國招標投標公共服務平台26日發布「4GW光伏離網制氫專案EPC總承包終止公告」。公告顯示專案終止的原因是「因採購人採購計畫變更」。

根據酒泉市肅州區國民經濟和社會發展統計公報， 2022年全區生產毛額（GDP）256.97億元。也就是說，這項氫能專案投資規模比肅州區一年的GDP還要多出近百億元。

據報導，離奇的是，如此大的專案，當地鎮政府竟然沒有收到相關消息。銀達鎮政府工作人員表示，沒有收到相關消息。聽說肅州區有一個相關項目，但大家都是口口相傳，具體在哪裡落地沒有官方通知，也沒有收到正式文件。

報導指出，肅州區政府網站可以查詢到4GW光伏離網制氫項目備案證，並蓋有肅州區發改局行政審批專用章。在備案機關備註一欄標注：「同意。自發自用，主要用於制氫。」

至於專案終止的原因，酒泉市能源局工作人員則稱，這種專案必須要省發改委批，但肅州區備了個案，這個備案是違規的，所以備案撤銷了，專案招標就停了。

中國企業工商訊息平台「企查查」顯示，中廣通酒泉公司註冊資本為5000萬元，成立時間為6月12日，這意味著從公司成立到發布招標公告，僅花了9天。

從公告的股權關係看，中廣通酒泉為央企國家電投集團旗下的六級子公司。

但據每日經濟新聞向多方求證，有權威人士表示：「假的！甘肅350億氫能專案招標方－中廣通科技（酒泉）有限公司並非國家電投集團旗下公司。」

報導指出，在中國國務院國有資產監督管理委員會的「中央企業公告的假冒國企名單匯總（第二批）」，「中廣通」是名副其實的造假大戶，竟有6家以「中廣通」開頭的公司上榜，其中兩家的法人代表是井維，與中廣通酒泉公司相同。

至於假央企為何能如此興風作浪，招標如此大規模的氫能專案，中國官方到截稿為止尚未出面說明。

據科創板日報報導，此案的招標代理機構今天稱，已收到甲方通知中止，該專案已經暫停；不是招標結束，後面還會有調整。後續應該還會發（招標），具體要等甲方通知。

甘肅 投資 概念股

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