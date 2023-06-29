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美推對台軍事合作 中國防部：堅決粉碎台獨和外來干涉

記者陳政錄／即時報導
中國國防部發言人張曉剛。（中國國防部網站）
中國國防部發言人張曉剛。（中國國防部網站）

近日國會參眾兩院軍事委員會分別通過2024財政年度國防授權法案，擬對台灣國軍建立全面性訓練，中國國防部發言人張曉剛29日回應表示，「怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉」，他並稱中共解放軍有能力有信心捍衛中國國家主權和領土完整，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

據中新社，在29日中國國防部的例行記者會上，對於美國國防授權法案，和近期國務卿布林肯說，反對任何一方單方面改變現狀，張曉剛做出上述表示。

張曉剛說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」；中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，切實將不支持「台獨」承諾落到實處，不要說一套、做一套。

張曉剛指出，一段時間以來，外部勢力大搞「以台制華」，民進黨當局執迷於「倚美謀獨」，這才是在破壞台海現狀、加劇台海局勢緊張。

張曉剛說，「中國必須統一，也必然統一。怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉；潮流不可逆、玩火必自焚。中國人民解放軍有能力有信心捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎『台獨』分裂和外來干涉圖謀。」

另，就美國、日本、菲律賓有意實現南海聯合演習常態化，張曉剛說，對此高度關切，中國軍隊將密切關注形勢變化，採取堅決有力措施，堅定捍衛中國國家主權、安全、發展利益。

國防部 解放軍 布林肯

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