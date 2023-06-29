美中角力…蘋果擬將供應鏈移出中國？富士康董事長這麼說

圖為富士康董事長劉揚偉。（取材自界面新聞）

在中美兩國角力不斷之下，全球供應鏈 也紛紛尋找新出路。針對美國蘋果公司是否計畫將從中國移出供應鏈，富士康董事長劉揚偉28日對陸環球時報否認此一說法。

環球時報報導，富士康董事長劉揚偉28日出席夏季達沃斯論壇分論壇「亞洲製造業復甦」並發表演講。針對記者提問，蘋果供應鏈是否會因中美關係緊張而採取措施而移出中國時，劉揚偉予以「沒有，沒有」予以否認。不過，消息指出，鴻海稍後補充解釋，「劉揚偉說法僅針對富士康，不代表蘋果或其供應鏈廠商立場。」

劉揚偉於論壇上就去風險化並不是去產能化表示，「這種風險是管理上的風險，不是產能上的風險，例如碰到地震、風災等，主要不是去風險，而是為了企業的可持續發展」。

劉揚偉還說到，中國目前已經是全球最大的製造基地，亞洲具備建構區域製造體系的潛力。「製造業在經濟發展中扮演著不可取代的重要角色」，提升了資源利用率、提供了廣泛的就業機會，是穩定、繁榮社會的重要力量。而亞洲國家基於中國完整龐大的製造體系，可建構區域製造體系，這不僅是中國的機會，也是亞洲其他國家的機會。

北京 商報則報導，在眾人討論蘋果供應鏈轉移的問題時，蘋果在中國的代工廠還在搶人。由於iPhone 15量產在即，富士康、立訊精密、和碩等多家「果鏈」公司早已紛紛啟動「搶人」模式。

日前，富士康招聘訊息還顯示，開出了返費最高人民幣3,500元的內部合夥人獎金計畫，內部員工無論是自薦還是推薦他人成功入職並在職90天以上，即可獲得這筆獎金。

此外，報導還引述中國業內專家分析指，對於蘋果產業鏈外移問題，並非可簡單用「是」或「否」來回答。中國產業觀察家洪仕斌分析，相比中國，目前東南亞 諸國的土地成本相對低廉，勞動力成本有相對優勢，「企業遷徙是市場規律下必然之舉，但這並不意味蘋果就要拋棄中國的供應商」。

他認為，現階段在中國涉及「果鏈」的供應商就超過150家，這些廠商「均經過嚴格的篩選並掌握關鍵技術環節」，短時間內難以被替代。