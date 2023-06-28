暑假出國好難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

中國暑期遊申請歐美國家簽證預約一號難求，預約時間最長要等待至少四個多月，各地領事館無不「大排長龍」。（取材自澎湃新聞）

暑假開始，不少家長計畫帶孩子到各地旅行，但取得簽證 卻成為中國民眾今夏出國旅遊的最大難題。中國幾個重點城市如北京 、上海的境外辦證中心近期皆大排長龍，歐美國家簽證預約更是一號難求。歐洲國家如德國 、法國、西班牙等的旅遊遞簽日期都已排到10月底甚至11月。網友稱，現在才開始預約簽證，大概只來得及去過聖誕節了。

綜合聯合早報、新聞晨報消息，在上海的德國簽證申請中心公告顯示，「很抱歉，目前沒有可預約時段。」而北京的德國簽證申請中心則顯示，最早可預約辦理的時間為9月12日。若還要加上15天以上的簽證審核期，將難以趕上中國「十一」長假。對此，一名前往辦理德國旅遊簽證的民眾稱，她年初就已經開始準備，「我是3月份就上網預約了，搶到了6月底的名額來遞簽，真是太明智了！」

其他歐洲的法國、西班牙等熱門國家，其簽證申請情況也都和德國差不多，預約地簽的日期也都為9月之後。不過，中國不少第三方的線上預約網站上，針對德國簽證服務的旅行社則顯示，「相關送簽的申根旅遊簽證『最早出發日期』為12月16日」。由此推算，若計畫暑期申請這些國家簽證的旅客，最早今年4月就得開始預約登記。

除了歐洲國家，中國民眾旅遊另一熱門地點－美國，其旅遊及商務簽證的預約時間至少也要四個多月，目前在上海已經排到了11月，而廣州排到10月，北京則需等到8月底。根據美國領事館上海面簽預約網站28日顯示，B1及B2旅簽的預約等待時間為128天，就算現在開始申請，最快也只能去過耶誕和元旦假期了。

然而《潮新聞》特別指出，近幾周，有不少旅行社反而拒絕歐美簽證申請的業務，就怕無法在允諾旅客的時限內辦好。浙江的外海星空旅遊公司目前就拒絕了逾百份的歐美簽證業務，該公司負責人鞠成良表示，與2019年相比，其公司4月的簽證申請數量增長了一倍。不過，「從5月初開始，預約申根簽證已變得極為困難，即使成功預約也有被取消的風險，目前無法確定簽證何時能夠出簽。」