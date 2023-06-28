我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

排隊爭吵 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

一洲焦點／兵變證明普亭師出無名、最高法院重要裁決

中國內卷加劇 224名校碩博士競爭央企一行政職

中央社台北28日電
圖為4月28日在北京聯合大學舉辦的招聘活動。（中新社）
圖為4月28日在北京聯合大學舉辦的招聘活動。（中新社）

進入畢業季，中國「內卷」不斷加劇。據陸媒報導，隸屬中央企業的中國石油天然氣集團近期招聘一個綜合行政職務，竟有224位世界名校級的碩博士生應聘。

進入畢業季，中國央企、國企因為薪資福利較好，招聘職務「內卷」（內部競爭）程度也在不斷加劇。

據紅星新聞報導，近日，有網傳截圖顯示，224名世界名校的碩博士生應聘中石油的某綜合行政職務。

中石油官網截圖顯示，這個綜合行政職務的最低學歷要求為碩士，只招聘1人，但應聘人數高達819人，有效應聘人數是470人。

中國人民大學管理學碩士胡雯（化名）是今年的應屆畢業生，從去年開始便在投簡歷、筆試、面試，力求找一份安穩的工作。

她表示，自己參加了中石油、中石化、煙草、國家電網、中國銀行等多家央企國企的校園招聘，「這裡面，中石油、中石化是最卷的」。

胡雯出具了一份中石油某綜合行政職務進入面試名單截圖，顯示有很多北京大學、北京清華大學博士在裡面。

中石油招聘要求極高，根據該集團總部2023屆秋招要求，應聘者學歷在碩士以上；且畢業院校為泰晤士世界大學排名前30名和國內排名前10名大學、學科評估結果為A+的國內大學；此外還需大學英語六級考試496分及以上，或新托福考試96分及以上，或雅思考試7分及以上的英語水準，或相應的其他語種水準。

報導指出，儘管中石油、中石化部分職務的招聘要求已近乎嚴苛，但仍有源源不斷的應屆生報名應聘。中石油官網上，專業性較強的職務如鑽井工程、油氣田開發、煉油工藝技術等，報考錄取比在幾十人不等。

而一些文科屬性較強的職務，報錄比都達到了200人以上。例如綜合行政崗470：1，財務資產413：2，法律事務582：2。

「神仙打架」、「太卷了」，近期在各大社群平台上，一些求職者吐槽中石油的招聘體驗。

石油 北京 面試

上一則

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

下一則

紐總理會李強 重申奉行一中政策 雙方簽多項合作文件

延伸閱讀

假藤校教授詐財新生上當 先匯支票騙禮卡再取消

假藤校教授詐財新生上當 先匯支票騙禮卡再取消
假教授真詐騙 華人新生被要求買禮品卡損失近千元

假教授真詐騙 華人新生被要求買禮品卡損失近千元
周杰倫年砸3萬美元 送愛女進澳洲貴族名校

周杰倫年砸3萬美元 送愛女進澳洲貴族名校
美華語教育悠久 多家名校都有課程

美華語教育悠久 多家名校都有課程

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14

超人氣

更多 >
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟