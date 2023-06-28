中國內卷加劇 224名校碩博士競爭央企一行政職

圖為4月28日在北京聯合大學舉辦的招聘活動。（中新社）

進入畢業季，中國「內卷」不斷加劇。據陸媒報導，隸屬中央企業的中國石油 天然氣集團近期招聘一個綜合行政職務，竟有224位世界名校級的碩博士生應聘。

進入畢業季，中國央企、國企因為薪資福利較好，招聘職務「內卷」（內部競爭）程度也在不斷加劇。

據紅星新聞報導，近日，有網傳截圖顯示，224名世界名校的碩博士生應聘中石油的某綜合行政職務。

中石油官網截圖顯示，這個綜合行政職務的最低學歷要求為碩士，只招聘1人，但應聘人數高達819人，有效應聘人數是470人。

中國人民大學管理學碩士胡雯（化名）是今年的應屆畢業生，從去年開始便在投簡歷、筆試、面試 ，力求找一份安穩的工作。

她表示，自己參加了中石油、中石化、煙草、國家電網、中國銀行等多家央企國企的校園招聘，「這裡面，中石油、中石化是最卷的」。

胡雯出具了一份中石油某綜合行政職務進入面試名單截圖，顯示有很多北京 大學、北京清華大學博士在裡面。

中石油招聘要求極高，根據該集團總部2023屆秋招要求，應聘者學歷在碩士以上；且畢業院校為泰晤士世界大學排名前30名和國內排名前10名大學、學科評估結果為A+的國內大學；此外還需大學英語六級考試496分及以上，或新托福考試96分及以上，或雅思考試7分及以上的英語水準，或相應的其他語種水準。

報導指出，儘管中石油、中石化部分職務的招聘要求已近乎嚴苛，但仍有源源不斷的應屆生報名應聘。中石油官網上，專業性較強的職務如鑽井工程、油氣田開發、煉油工藝技術等，報考錄取比在幾十人不等。

而一些文科屬性較強的職務，報錄比都達到了200人以上。例如綜合行政崗470：1，財務資產413：2，法律事務582：2。

「神仙打架」、「太卷了」，近期在各大社群平台上，一些求職者吐槽中石油的招聘體驗。