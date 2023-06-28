我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派推動使用白卡必須工作新規 喬州領先風潮

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

增強反制外國工具 北京通過「對外關係法」7/1實施

記者羅印冲/即時報導
圖為中國國務委員兼外長秦剛。中新社
圖為中國國務委員兼外長秦剛。中新社

中國第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議今天通過中國「對外關係法」，自7月1日起施行。這部法律的通過和實施，被認為是北京增強對外國反制的新的法律工具。

今年三月中國全國兩會期間，中國將推動「對外關係法」就受到關注。

在3月4日人大記者會上，「亞洲新聞台」記者提問，全國人大公布了「對外關係法」草案，其中包括中國在必要時可以採取反制和限制措施。考慮到中國面臨的外部挑戰，包括涉及美國的挑戰，上述措施對中國的外交政策意味著什麼？中國外交是否會越來越具有攻擊性？

當時人大會議發言人王超回應，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓。這種做法和這種霸凌行徑，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。中方一貫堅決反對這種做法。

他表示，針對那些對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中方發布反外國制裁法、阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法、不可靠實體清單規定等予以反制。

至於對外關係法，王超說，該法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，中方在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

他還說，中國全國人大及其常委會高度重視維護國家主權、安全、發展利益方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。並稱，中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

全國兩會 北京 霸凌

上一則

重慶醫院盒飯 「魔芋燒鴨」也現「鼠頭」 官方火速證實

延伸閱讀

「黑衣老頭在女廁偷拍 我抓住他了」警2天放人 北京女怒提告

「黑衣老頭在女廁偷拍 我抓住他了」警2天放人 北京女怒提告
港人流亡英國 仍生活在北京陰影下

港人流亡英國 仍生活在北京陰影下
北京發展機械人產業 目標2025年產業收入超300億人民幣

北京發展機械人產業 目標2025年產業收入超300億人民幣
中國駐歐盟大使：克里米亞歸還烏克蘭 北京不反對

中國駐歐盟大使：克里米亞歸還烏克蘭 北京不反對

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
瓦格納兵變戲劇性退場，但也是考驗中國決斷力的時候。圖為普亭(右)在克里姆林宮接待到訪的習近平。(路透資料照片)

瓦格納兵變考驗中國 港媒憶江澤民點名「後知後覺者」

2023-06-26 14:09

超人氣

更多 >
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
黑人被挖硬闖美眉房間 直擊小薰出浴嗨喊：妳裸體了

黑人被挖硬闖美眉房間 直擊小薰出浴嗨喊：妳裸體了
護照照片禁微笑 為何政府要你一臉嚴肅

護照照片禁微笑 為何政府要你一臉嚴肅
擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」