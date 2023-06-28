86歲鐘南山遭女學生送吻 自嘲：怕老伴問起口紅印

現年86歲的鐘南山受邀出席大學畢業典禮時，遭一位女研究生強吻。（截取自中新網影片）

現年86歲的中國傳染病專家、中國工程院院士鐘南山，26日受邀出席廣州醫科大學畢業典禮，在與畢業生合影過程中，有一位女研究生「主動獻吻」，親吻了鐘南山的臉頰。鐘南山表示「很開心也很暖心」，更自嘲擔心把口紅印帶回家會被老伴問起，最後還是把唇印擦掉了，妙語如珠引起台下同學笑聲、掌聲不斷。

據中新網、明報報導，廣州醫科大學26日舉行2023年本科生、研究生畢業典禮，鐘南山受邀赴番禺校區出席典禮。抵達禮堂前，便有大批學生等候在外，希望能與鐘南山合照。據網路上流傳的影片，一名擦著紅色口紅的女學生舉起手機 ，準備與鐘南山及身後數10名同學自拍。但這名女同學突然將臉轉向身旁的鐘南山，並親吻其臉頰，引起在場同學一陣驚呼。

鐘南山被親吻的當下看起來十分意外及震驚，頭向後閃了一下，嘴裡喊出「哇」一聲。該名女同學則害羞地掩嘴笑了起來。

後來，鐘南山在典禮上致詞時主動提及此事，他表示，「剛才我在跟研究生照相，有一個女同學，挺漂亮的，還塗個口紅，和我照一張相，最後還親我一下，我覺得很開心也很暖心」，引起台下畢業生一陣驚呼。

鐘南山繼續說，「後來想了半天要不要把它（口紅印）擦掉，擦掉的話可惜了，不擦掉回去會被老伴問起『你怎麼回事』，所以我後來還是擦掉了」，一連串發言引起台下學生笑聲不斷。

最後鐘南山表示，該名女學生的吻，讓他體會到廣醫的同學，對老師、對母校的熱愛，台下再度響起熱烈掌聲。

鐘南山遭親與其台上致詞的影片，在中國社群掀起一陣討論。有許多網友紛紛留言讚賞其幽默感，但也有網友質疑，該名女研究生的舉動非常沒禮貌，未遵守人與人相處的界線，更可能構成性騷擾 。

如有中國網友留言寫道，「鐘南山的高情商回應避免了尷尬，但不代表這樣的行爲合適」；「無關性別，這個舉動不太合適」;「這是對男性的性騷擾，若性別對調，估計已經受到調查了」。