習近平及中共文獻 席捲中國5至6月圖書銷量前5名

中共總書記習近平著作和中共黨內文獻的銷售量，囊括中國5、6月份圖書銷售量前5名。新華社

在不斷強化領袖核心地位及個人崇拜下，中共 總書記習近平 著作和中共黨內文獻的銷售量，囊括中國5、6月份圖書銷售量前5名；在暢銷書前20名排行榜，習近平著作就占了7名。

自由亞洲電台（RFA）引述搜狐網「中國出版傳媒商報」發布的6月上半月全品類暢銷書排行榜前20名顯示，排名第1是「習近平著作選讀」第2卷；第2是「習近平著作選讀」第1卷；第3是「中國共產黨章程」；第4是習近平的中共20大報告；第5是「習近平談治國理政」第4卷；第6是「習近平新生代中國特殊社會主義思想學習綱要」。

也就是說，上述排行榜第1至6名，完全被習近平著作及中共黨內文獻包辦。

根據排名，第7是銷售保持一定熱度，匯集史鐵生、汪曾祺、梁實秋、季羨林、徐志摩、余光中等13名知名作家的文集「我從未如此眷戀人間」；第8是「習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編」；第9是「習近平關於調查研究論述摘編」；第10則是「2024考研政治1000題」。

若觀察書籍分類，在社會科學類圖書銷售排行榜中，前10名更全部被習近平著作及思想的專題及相關論述摘編包辦。

根據報導，在此之前，5月下半月的全品類圖書銷售排行榜上，習近平著作及思想的相關摘編及中共黨內文獻，仍然在榜單的前20名中，占據大多數名次。

據發布單位介紹，半月圖書銷售排行是根據中國「國家出版發行信息公共服務平台」的銷售數據和商報，以及「中國出版業市場監測系統」的實體及線上監測數據。

報導引述曾在南京一所大學任職圖書管理員的王小姐表示，當時圖書館每個月要購入大量這類政治書籍，「上級有任務的，都用公款購買，再發給大家，又不要自己掏錢」。

澳洲 雪梨科技大學教授馮崇義對此表示，中國改革開放40多年，出版業總算有了點起色，但最近幾年出版業已被「黨文化」壟斷。這是「對人們智商的侮辱」，整個民族走到這個地步，是整個民族的悲哀，是極權主義復辟。