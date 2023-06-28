武漢「台北路」盡頭是解放大道有深意？ 中國台辦回應

武漢有多條以台灣縣市命名的街道。（澎湃新聞）

最近有中國網友發現湖北武漢 的「台北路」盡頭是「解放大道」，引起網上熱議，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天被問及此事時稱，「每一條路，都是回家的路」。

中國國台辦今天舉行例行記者會，有中國媒體提問，武漢市一處名為台北路和台北派出所的地名近期引起討論，有網友發現台北路的盡頭是解放大道；此外，中國多個城市都有以台灣不同縣市命名的街道，台北等城市也有以中國城市命名的街巷。對此有何評論？

朱鳳蓮回應說，無論是在中國還是在台灣，可能兩岸最常見的同名路就是中山街或中山路。一座城市的街巷地名是當地歷史、文化的載體和見證。在台北，大家穿行在成都路、洛陽街、廈門街；在武漢有台北路，青島有高雄路，上海有基隆路，南京有花蓮路。

她還說，不僅如此，過去數百年來一批批先民橫渡海峽移居台灣，在海峽兩岸形成眾多的同名村，比如在台灣有9個泉州、4個安溪、6個海豐，在重慶有26個村鎮與台灣的鄉鎮同名。「正如網友所言，每一條路，都是回家的路。每一個同名村，都是兩岸同根的源。」

朱鳳蓮認為，這些路、這些村是台灣民眾對中國的鄉愁，是兩岸同根同源的歷史文化聯結，是兩岸共有的歷史印記。期待兩岸網友一起分享這些路、這些村背後的故事，一起發現在中國的台灣，發現在台灣的中國。