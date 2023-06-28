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中國研究員在日涉洩密被捕 中使館：已探視該研究員

記者賴錦宏／即時報導
中國籍的權恒道在日本產綜研擔任主任研究員。（取材自推特）
中國籍的權恒道在日本產綜研擔任主任研究員。（取材自推特）

日本媒體日前引述消息報導，日本警方日前以涉嫌違反「不正當競爭防止法」，拘捕了在茨城縣「產業技術綜合研究所」任職的中國籍高級主任研究員權恒道，涉嫌將部分技術情報洩露予中國企業，同時對其住宅等進行了搜查，扣押了有關資料物品。中國駐日本大使館發言人今對此表示，高度關注日本警方逮捕中國籍研究員一事，中國駐日本大使館已對被逮捕人員予以探視。

發言人表示，對該事件高度關注，已通過外交渠道向日方表達嚴重關切，要求日方切實尊重法律和事實，確保中國公民合法權益。希望日方遵守市場經濟和公平競爭原則，為兩國科技交流合作創造良好環境。

據日本經濟新聞，在警方調查中得知，權恆道發送數據的中國企業是一家化學製品生產公司，其日本代理公司位於筑波市，擔任代理公司社長的是權恆道的妻子。東京警視廳公安部認為，權恆道涉嫌惡意利用研究團隊內的立場，將自己參與的研究項目的數據洩露給了中國企業，包括企業方面是否為其提供回報，目前正在進行調查。

日經新聞引述調查人士的話說，權恆道2002年4月開始在日本產綜研擔任主任研究員。後來晉升為高級主任研究員，在涉及此次洩露數據的研究團隊中發揮著核心作用。另一方面，在產綜研任職期間，權恆道還兼任中國一家大學教授和企業董事。

權恆道涉嫌於2018年4月向中國企業的郵箱地址發送了用於絕緣氣體的氟化物合成技術相關研究數據。警視廳公安部認為，研究數據屬於產綜研的商業秘密。據調查相關人士稱，權恆道自2018年4月之前的1年多開始，就與企業方面之間進行了多次郵件往來。

據悉，在發送數據之前的2018年1月，權恆道因研究成果在中國獲得表彰，得到中國「國家領導人」的接見。

日本 大使館

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