想坐靠窗被拒 老婦痛罵鄰座反被升艙？江西航空澄清

圖為江西航空飛機。（取材自界面新聞）

飛機上又有火爆場面了嗎？近日，中國有一老太太乘坐江西航空時，在登機後想強行換座被拒，瘋狂辱罵年輕女子。該影片一出，立即在網上引起熱議。還有消息指出，這名老太太事後反被升為商務艙，事件持續在網上發酵。對此，江西航空回應，該航班均為經濟艙，不存在升艙行為。

綜合澎湃新聞、央廣網報導，事發時間在20日，該班次為一架從青島準備飛往瀋陽的航班。一名旅客老太太於登機時想與隔壁女子調換靠窗座位，不料遭女子拒絕。隨後，兩人也因此引發激烈爭執。

從事發影片中可以看到，該名老太太不斷對女子大吼。她稱，自己不只會暈機，還有高血壓 、心臟病 ，若女子不和她交換位置會吐女子全身，「犯病了也需要女子來負責。」不僅如此，老太太的家人也出聲威脅女子，「下飛機就準備揍妳一頓。」

中國一名老太太坐飛機時，因換座不成辱罵鄰座女乘客，大鬧機艙。（取材自微博）

該名與老太太發生爭吵的女子事後透露，「自己的位置靠裝口，這位阿姨坐中間，上飛機時阿姨就坐在了原本屬於她的位置上」，還是空服員從中協調換位，老太太才起身。她稱，自己花錢買的機票，早早定了鬧鐘（線上選位），才選好不容易到靠窗位置。

就此「座位」衝突事件，江西航空相關負責人回應稱，發現兩位旅客爭吵後，「乘務人員（台稱空服員）當即對雙方進行勸解，按照相關處置程序將旅客老太太調換至客艙其他空餘座位。」經進一步勸解，兩位旅客情緒穩定後，該航班正常起飛。

另，針對網友質疑，涉事老太太是否因此而升至商務艙。江西航空對此表示，「這架飛機是全經濟艙，並沒有商務艙，不存在升艙」的問題。

而界面新聞引述他航飛行員特別指出，大面積調換座位才可能會造成安全風險。「比如本來前後座位安排比較均衡，但大部分旅客都跑到前面去了，飛機肯定會重心靠前，類似於這種就很危險。」他補充，如果是小範圍一對一換位，影響很小。若是在雙方旅客自願的狀況下，空服員一般不會介入干涉。