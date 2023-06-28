北京發展機械人產業 目標2025年產業收入超300億人民幣

北京發展機械人產業，目標是2025年產業收入超300億元人民幣。（取材自微博）

北京 市公布機器人產業發展方案，提出打造在國內領先、國際先進機器人產業集群，至2025年北京市機器人核心產業收入超過300億元（人民幣，下同，約41.7億美元）。

據新京報報導，《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》提出，要對標國際領先人形機器人產品，支持企業和大學院所開展人形機器人整機產品、關鍵零部件攻關和工程化，加快建設北京市人形機器人產業創新中心，爭創國家製造業創新中心。 以人形機器人小批量生產和應用為目標，打造通用智能底層軟件及接口、通用硬件開發配套設施等基礎條件，集中突破人形機器人通用原型機和通用人工智能 大模型等關鍵技術，推動開源控制系統、開源晶片 等研製和應用。

開發並持續完善機器人通用人工智能大模型，挖掘應用場景資源，為模型預訓練提供多樣化場景數據支持，提高模型通用性和實用性。突破大模型多模數據融合關鍵技術，研發圖像、文本、語音及力、熱、電、磁等多模傳感數據融合處理的大模型系統。

方案明確，至2025年，北京市機器人產業創新能力大幅提升，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到世界領先水平，形成創新要素集聚、創新活躍的發展生態。