奢侈品強勁復甦 LVMH集團創始人阿爾諾現身北京

法國奢侈品巨頭LVMH集團的掌門人阿爾諾27日現身北京SKP商場。（取材自鳳凰網）

在中國官方尋求與海外大公司高管建立更加緊密聯繫之際，全球奢侈品巨頭LVMH集團創始人阿爾諾（Bernard Arnault）攜女兒及路易威登品牌負責人抵達中國。

北京 近來一直在接待全球商界領袖，包括摩根大通首席執行官戴蒙和特斯拉 創始人馬斯克 ，希望改變外界對於中國對待外資越來越不友好的印象。

中國官媒「環球時報」27日在推特發文稱，據社交平台小紅書流傳的照片顯示，阿爾諾現身北京高端商場SKP。彭博社引述知情人士說，同行者還有路易威登首席執行官和迪奧的負責人，以及阿爾諾的女兒黛爾芬（Delphine Arnault）。知情人士也說，阿爾諾此次訪華行程還包括與幾個城市的當地團隊會面。

另據鳳凰網，從王府中環、SKP到國貿等大型商場，阿爾諾馬不停蹄地巡視了旗下品牌在北京核心商圈的零售門店。有網友爆料在北京SKP商場購物偶遇阿爾諾，他正在巡店，阿爾諾的小兒子吉恩（Jean Arnault）目前是LV鐘表部門的市場發展主管也在一旁陪同。

雖然巡店似乎是阿爾諾的日常工作之一，但是也足可見LVMH集團對中國市場的重視。

今年4月，阿爾諾在巴黎會見了中國商務部部長王文濤。LVMH集團還表示，將參加11月份在上海舉行的中國國際進口博覽會。