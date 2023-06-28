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德國之聲：外企不滿習近平經濟路線 使中國失去光彩

中央社／台北28日電
中國國家主席習近平。(新華社)
中國國家主席習近平。(新華社)

德國之聲（DW）26日報導，中共領導人習近平的經濟路線，使中國失去光彩的負面效應正逐一浮現，甚至外企對於疫後中國經濟反彈的希望已破滅。

報導說，德國在華商會和中國歐盟商會今年6月所做的調查均顯示，雖然55%的受訪德企打算在未來幾年繼續投資中國，但遠不如2020年和2021年疫情期間的逾70%。

而且幾乎每4家企業中就有1家表明將減少投資，這比例明顯高於疫情期間。

60%受訪企業看壞中國市場，超過40%擔心地緣政治緊張導致制裁或出口管制，而俄烏戰爭和台海可能爆發衝突的不確定性，更壓低業者信心，約莫1/4的企業坦承，因北京致力於更獨立於國外市場，所以投資減碼。

這項針對570家企業所做的調查顯示，絕大部分歐企認為，中國已不再是光彩的商業地點。中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）說，中國的商業氣氛「是我們所感受到的最低的階段」，而且這信心危機還沒結束。

與此同時，外資對中國經濟前景的信心正在消退，創新高的64%受訪歐企表示，在中國做生意更難了，1/4歐企抱怨遭遇強迫技術轉讓。

德國和歐盟商會前主席伍德克（Joerg Wuttke）受訪證實，清楚感受中共和習近平日益激烈鼓吹民族主義，並說「中國出現有強烈的民族主義化：我們不再需要外國人了，所以我們不會讓他們進入市場」。

報導說，相較於以往的開放政策，中國現在更強調閉關自守，但習近平意圖執行與世隔絕政策不容易的難題在於，「中國要盡可能地獨立於世界，但同時又希望世界依賴於中國。這當然與全球化完全不相稱」。

報導指出，近年來中國一直在拉著手煞車前行，這不僅僅是清零政策造成的影響。

像是美國華爾街日報5月間曾披露，習近平指派國家安全部部長陳一新負責打擊外企，凸顯習近平對安全的重視高於經濟成長。

報導說，如此已使得若干西方公司已暫停在中國關於技術與敏感領域研究，專門推薦中國股票的分析師擔心，中國政府加強審查對外關係，勢必使得他們在中國的聯繫人涉險。

報導指出，而隨著外商對中國的投資興趣減弱，可能更加重挫因內需疲軟和失業攀升而步履艱難的中國經濟。

習近平 投資 歐盟

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