我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰在機上？普亭總統專機 抵達華盛頓杜勒斯機場

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

紫光展銳再換帥 知情人士：將為未來上市做準備

記者葉文義／即時報導
紫光展銳高層人事再傳異動，紫光集團執行副總裁馬道杰將接任旗下晶片設計公司紫光展銳董事並選派其為紫光展銳董事長。圖／騰訊網
紫光展銳高層人事再傳異動，紫光集團執行副總裁馬道杰將接任旗下晶片設計公司紫光展銳董事並選派其為紫光展銳董事長。圖／騰訊網

中國最大的綜合性半導體集團紫光集團在官網發布消息稱，將委派集團執行副總裁馬道杰擔任旗下晶片設計公司紫光展銳董事並選派其為紫光展銳董事長。知情人士表示，此樁人事變更或將為紫光展銳未來股票上市做準備，並有助於進一步拓展市場。

紫光展銳是中國晶片設計產業龍頭企業之一 ，也是全球少數全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一，在核心的5G領域，紫光展銳是全球3家5G晶片企業之一。

第一財經報導，原由紫光集團委任的紫光展銳董事吳勝武不再擔任紫光展銳董事、董事長。這也是紫光展銳在一年半的時間內，再次更換董事長。而在最新的人事變動中，紫光稱，吳勝武作為紫光集團執行副總裁，集團將另有任用。

而對於此次董事長變更，業內知情人士對第一財經表示，馬道杰擁有運營商從業背景，綜合馬道杰在紫光國微的工作經驗，他可能是相比吳勝武更適合紫光展銳現在定位的領導。同時馬道杰擁有半導體行業從業和IPO融資經驗，這或將為紫光展銳未來股票上市、進一步拓展市場空間提供強有力的領導力。

馬道杰自2017年12月起歷任紫光集團旗下上市公司紫光國微常務副總裁、總裁、董事長。根據紫光集團發布的公告，在他任職期間，紫光國微營業收入複合年均增長率達31％，淨利潤複合年均增長率達57％。

晶片 5G 股票

上一則

網傳「商業版圖」 胡錫進回批：無聊至極、心術不正

延伸閱讀

韓半導體名人遭控竊三星機密 替鴻海在中國蓋晶片廠

韓半導體名人遭控竊三星機密 替鴻海在中國蓋晶片廠
拜登再發紅包 台積大聯盟旺

拜登再發紅包 台積大聯盟旺
輝達攜手Snowflake 讓企業客戶用自家數據建立AI模型

輝達攜手Snowflake 讓企業客戶用自家數據建立AI模型
東證表現最佳股票 這家日本晶片設計商搭上AI浪潮

東證表現最佳股票 這家日本晶片設計商搭上AI浪潮

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32
網紅大雁頸部被踢斷死亡。（視頻截圖)

嚇到孩子？網紅大雁被遊客一腳踢斷頸子死亡

2023-06-24 07:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05

超人氣

更多 >
「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕
瓦格納首腦強調無意推翻普亭 未透露自己在哪裡

瓦格納首腦強調無意推翻普亭 未透露自己在哪裡
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了