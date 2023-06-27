邊充電邊滑手機「慘遭電擊」 遼寧17歲女孩腳趾全截肢

遼寧一名楊姓少女充電時發生觸電事件，其使用的並非原廠充電器。（取材自新京報）

據新京報與光明網報導，中國遼寧瀋陽17歲的楊姓女孩，日前在給手機 充電時竟慘遭「電擊」。送醫後主治醫師指出，女孩雙腳十個腳趾頭都已經發乾碳化，呈現「乾性壞死」狀態。女孩的父母表示，女孩雙腳十指全部都保不住了，而且胸部受傷嚴重需要植皮，大腿肚部分血管已經不流通，需要做幾次手術 。

楊姓女孩表示，她是去年9月在支付寶的「愛享租」小程序購得這部iPhone 13。收貨時裡面還包含USB-C變壓器、數據線、藍牙耳機等。充電設備使用幾個月都沒問題，她一直以為是原廠充電器。直至事發，家屬送去鑒定才知道，該充電器並非蘋果 原廠產品。

綜合媒體報導，楊姓女孩描述事發經過稱，自己當時一隻腳搭在電暖氣片上，一邊充電一邊玩手機，在插上充電器約10分鐘後，突然感到一股強烈電流。

「握著手機不知道是充電器漏電還是手機漏電，我意識還在，但始終掙脫不開手機，一直被電著，後來意識漸漸模糊，再後來便什麼都不知道了。」

女孩被母親發現時已呈休克狀態，手腳嚴重受傷，手機已燒壞，充電器則沒燒壞。

瀋陽消防燒傷醫院對楊姓女孩做出的病情描述寫道：「雙足趾發乾、碳化，部分創面可見黑色壞死焦痂」。女孩母親說，事發後，女兒一直在住院，已經做了四次手術，家裡經濟條件難以支撐接下來的手術。

對於這起事故到底責任歸誰？蘋果客服表示，該充電變壓器非原裝，「如果是第三方導致的問題，蘋果不會對此類損壞提供硬體服務或是賠償。」

電源變壓器廠家深圳市紀業電子科技有限公司稱，印象中，手機銷售商義烏海燁電子有限公司（愛享租平台）和他們公司並沒有業務往來。

手機銷售方愛享租則表示，「目前當地監管部門已經介入，證據我們也已提交給他們，是我們的責任我們不會逃避，也會給被電擊的女孩一個公正的處理。」

北京京師律師事務所律師翟亞龍表示，按大陸民法典規定，如事故是由於該蘋果手機生產質量不合格或該款手機設計本身存在缺陷導致的，那麼蘋果公司和經銷商都得承擔產品責任；如果充電器和蘋果手機都是合格產品，是由於女孩在邊充電邊玩手機的過程中，不注意將手指放在充電接口處，導致長時間觸電，則女孩需自行承擔責任。

光明網指出，手機充電時，電壓一般會高於待機狀態。如此時同時進行其他操作，電壓會超過平時數倍，導致手機產生高溫爆炸。此外，也不要長時間給手機充電。鋰電池在特殊溫度、濕度及接觸不良等情況下，可能瞬間放電產生大量電流，引發自燃或爆炸。