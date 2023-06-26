阿里巴巴新CEO 「東邪」吳泳銘能否扛起馬雲傳奇？

中國電商龍頭阿里巴巴控股集團，取代張勇接任執行長。(取材自彭博資訊/阿里巴巴控股)

彭博資訊報導，中國電商龍頭阿里巴巴控股集團上周換帥，吳泳銘取代張勇接任執行長，令內部人士感到驚訝。這位說話輕聲細語的48歲電腦專家，是阿里巴巴創始元老之一，但鮮為外界所知，連一些資深員工都求助企業內部網路和公共資訊，好瞭解他們的新老闆。

吳泳銘由技術專家升任天使投資 人，讓外界揣測阿里巴巴的未來發展方向。有人看重吳泳銘深厚的技術背景，有人關注他吸引資本的能力，兩者都可能是阿里巴巴活力再現的關鍵，自2021年末遭北京 強力整頓以來，這家公司再沒出現過兩位數的成長。

關於吳泳銘的想法，網路上的線索很少：數十年來他接受的零星采訪，通常只評論科技的進步。偶爾才閃現自己的個性。為數不多的網路照片裡有一張是他穿巴塞隆納足球俱樂部球衣，在西班牙加泰隆尼亞首府巴塞隆納諾坎普球場豎起兩根大拇指。他2016年接受母校清華大學採訪時提到，那次是帶女兒去看梅西比賽，向她灌輸堅持和專注的價值。

他說：「如果創業只是為了賺錢，在賺到一些錢之後，很快就會迷失方向。」

他大學畢業不久就加入馬雲 第一次創業的公司，中國黃頁，他形容對馬雲的第一印象是「這個人很幽默，說話的方式很有魅力」。一年後跟隨馬雲到北京，負責當時對外經貿部網站的技術開發。1999年，又跟馬雲回杭州，參與創辦阿里巴巴。9月將接掌阿里巴巴董事長的蔡崇信，當時甚至都還沒見過馬雲。

香港私募股權公司開源資本投資長Brock Silvers說：「吳泳銘是備受尊敬的業內人士，交易技能已獲證明，這很可能是阿里巴巴目前需要的。他邁入新角色應該沒問題，但與傳奇人物馬雲相比，他也是比較保守的執行長。」

隨著阿里巴巴的發展，吳泳銘在集團裡的角色不斷變化：他是集團旗艦產品——從Ebay式淘寶市集到同名批發網站——首席設計師。2004年更設計了支付寶。這項技術的價值越來越高，以至於馬雲2011年將其分拆出去，成為螞蟻金服集團的基礎，遭到當時的股東雅虎和軟銀等強烈抗議。

後來，吳泳銘帶頭創建淘寶網的廣告交易平台阿里媽媽，讓商家購買廣告位，迅速成為阿里巴巴的搖錢樹。2014年，阿里巴巴在紐約掛牌上市，吳泳銘做了馬雲四年的特別助理。

吳泳銘是排第4號的阿里老兵，在集團內部的花名為武功「天下五絕」之一的「東邪」，比起高知名度的女強人、第11號員工的戴珊，排名更前面。

僅管花旗集團分析師Alicia Yap認為拔擢吳泳銘令人意外，「鑒於吳泳銘的技術背景而非營運背景，我們對他被任命為集團的新執行長感到訝異」。但曾與吳泳銘共事的前阿里巴巴高管Brian Wong告訴彭博電視，除技術專長外，「他還有很強的商業頭腦，幾乎看到了業務的方方面面」。

2015年，吳曉波退出阿里巴巴的日常管理後，成立了自己的風投機構元璟資本，進入所謂的杭州「獨角獸森林」，很早就對阿里巴巴校友創辦的一系列新創企業進行了收購。其中包括阿里巴巴工程師創辦的擴增實境眼鏡製造商Rokid。

如果螞蟻金服成功上市，阿里巴巴的十幾位創始元老都將因其持股躍居億萬富翁，吳曉波大概是18億美元。但馬雲於2020年10月在上海一場論壇上，痛批國營銀行的經營像當鋪一樣，監管者行事像老頭。一個月後，螞蟻金服的IPO被封殺。

與螞蟻金服的許多老總一樣，吳泳銘後來基本退出公眾視線。2021年3月，他戴著標誌性黑框眼鏡，現身元璟資本投資的塗鴉科技上市儀式，後者在監管和經濟動蕩期籌集了9億美元的資金。

以事後之明而言，吳泳銘升任阿里巴巴執行長並非毫無線索可尋。今年3月，當張勇進行組織重組，吳泳銘被任命為核心的淘寶天貓商業集團董事長，他將與蔡崇信一起主導可能對阿里巴巴長期成長至關重要的改革。

曾在2008年協助推出天貓的前阿里巴巴高管Roger Huang警告說：「如果他們抓不住用戶流量來源的新趨勢，公司會走下坡。」