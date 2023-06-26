紐時：中國暴雨高溫衝擊習近平糧食自給自足目標

北京6月天氣炎熱，小孩們在購物區的噴水池邊玩耍。歐新社

紐約時報報導，從河南 5月下旬豪雨造成大麥搶收不及泡水發芽，到最近多個地區出現的極端高溫 ，凸顯出氣候衝擊正威脅到中共總書記習近平推動中國「糧食供應自給自足」的目標。

紐時這篇以「極端高溫暴雨侵襲中國，習近平自給自足農業願景受衝擊」為題的報導，引用了河南一名79歲農民在查看麥田受損情況時拭淚的場景。當地小麥5月下旬正值採收季時遭逢大雨，麥粒因此發芽發黑無法採收。河南官員表示，這場降雨為小麥收成造成10年來最嚴重的破壞。

在此之後，廣西稻田裡的魚及江蘇南通一個農場的數千頭豬，近來卻因極端高溫而死亡；天津消防部門接到通知，要對卡車上中暑的豬隻噴水降溫；新疆官員則警告，極端高溫和洪水 會損害新疆西北部地區的小麥。

報導指出，在中國這個歷史上曾因饑荒而導致王朝動盪的國家，執政的中共意識到，滿足人民基本需求是政治穩定的先決條件。

報導指出，確保中國有能力養活14億人口，是習近平領導中國邁向超級大國地位的關鍵，且將糧食自給自足視為關乎國家安全的問題，並提出「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」的口號。

近年來，美中關係緊張、COVID-19病毒大流行及俄羅斯入侵烏克蘭，都造成全球糧食價格更大波動，加劇了中國種植更多本國農作物的緊迫性。

事實上，中國的食品價格漲幅並未達到其他主要國家的水準。但官員們擔心，中國食品供應容易受到全球衝擊的影響。2022年夏天，中國豬肉、水果和蔬菜價格飆升，促使當局投放戰略儲備豬肉以穩定價格。隨後，領導人便重申「糧食安全為重中之重」。

然而，中國的農田已在萎縮，這是因為快速的城市化汙染了大片土壤，且政府將農村土地出售給開發商；同時，中國南北水資源分布不均，導致一些農作物種植地區容易遭受乾旱，另一些地區則容易遭受洪水侵襲。

此外，烏克蘭戰爭威脅到中國的小麥和化肥進口；而2018年開始的美中貿易戰，使中國從美國購買大豆和其他食品的成本更高。

報導指出，與天氣有關的糧食供應衝擊，是中國更加難以預測的挑戰。美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）國際政治經濟學研究員劉宗媛（Zongyuan Zoe Liu，譯音）表示，儘管可實施更多法規限制地方政府售地及補貼農民，但極端天氣不僅會造成損害，且解決這一問題的成本非常高。

進入6月，創紀錄的降雨量導致廣西北海市發生洪水；但包括上海、北京等大城市的多個地區，今年卻經歷了異常提前出現的高溫天氣，甚至超過了41度。其中，河南及中國中部地區的洪水，構成了對糧食安全的最新擔憂，這些地區生產中國3/4以上的小麥。

中國是世界上最大的小麥生產國和消費國。分析師認為，小麥產量下降可能迫使中國今年進口更多小麥，進而抬高全球糧食價格。

但報導指出，中國對糧食安全的關注具有全球影響，很大程度上是因為擁有大量糧食庫存。美國農業部評估，中國的小麥庫存占全球庫存的半數，美方官員2022年更直指中國囤積糧食庫存，導致全球糧價上漲，特別是貧窮國家。

報導提到，中國到底囤積了多少糧食，中國政府2022年1月透露了難得一見的訊息。官方的經濟日報（中國）當時發表文章說，中國的小麥和大米庫存，足以滿足全國人民至少18個月的糧食需求，暗示這是合理的庫存量。