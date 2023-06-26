我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

媒體揭內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

討論北京加入CPTPP？ 王文濤會紐西蘭貿易部長

記者謝守真／即時報導
中國商務部部長王文濤26日會見紐西蘭貿易和出口增長部長，雙方就推進雙邊經貿關係等進行意見交流。（中證網）
中國商務部部長王文濤26日會見紐西蘭貿易和出口增長部長，雙方就推進雙邊經貿關係等進行意見交流。（中證網）

紐西蘭總理希普金斯25日率團訪問中國，中國商務部部長王文濤26日在北京與隨團的紐西蘭貿易和出口增長部長奧康納會面。兩人就中紐雙邊推進經貿關係、加強區域及多邊領域合作等進行交流。

據中證網報導，王文濤在會上表示，中國願以此次雙方領導人會晤為契機，與紐方共同推動中紐貿易平衡發展，持續高質量實施好中紐自貿協定升級議定書，為雙邊經貿關係發展注入新動力。他還提及，中國願與紐方進一步加強在世貿組織、亞太經合組織、區域全面經濟夥伴協定、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等框架下交流與合作。

奧康納則稱，紐西蘭與中國長期保持良好的經貿合作，雙方貿易結構高度互補，雙邊自貿協定促進了兩國貿易快速發展。他指出，希普金斯此次率大規模貿易代表團訪問中國，期盼能加強兩國經貿交流。紐西蘭願繼續發揮互補優勢，與中國在多邊和區域機制中加強溝通協調。

另據匯港通訊指出，奧康納會後發表談話認為，本次會談雙邊都非常積極，「中紐雙方就中國加入CPTPP進行了積極討論」。但他補充到，中國若要加入，必須經過所有成員國同意，且需要走一個過程。

據香港信報消息，希普金斯本次率領代表團訪中，當中亦包括紐西蘭一些大公司。他於訪問期間將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強，以及全國人大常委會委員長趙樂際等人。

國務院 北京 李強

上一則

中國農大院長畢業致詞道權力亂象 網路被刪

下一則

中國財經作家吳曉波又被網路禁言 微博指炒作失業率

延伸閱讀

中越總理會談 李強：避免在南海採取使形勢複雜化行動

中越總理會談 李強：避免在南海採取使形勢複雜化行動
新聞評論／李強訪歐壓力 不小於布林肯訪中

新聞評論／李強訪歐壓力 不小於布林肯訪中
李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華

李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華
馬克宏見李強：法高度重視兩國關係 堅持一中政策

馬克宏見李強：法高度重視兩國關係 堅持一中政策

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
監管單位不擋？多州汽車保費暴漲 最高漲幅達40%

監管單位不擋？多州汽車保費暴漲 最高漲幅達40%