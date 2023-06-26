討論北京加入CPTPP？ 王文濤會紐西蘭貿易部長

中國商務部部長王文濤26日會見紐西蘭貿易和出口增長部長，雙方就推進雙邊經貿關係等進行意見交流。（中證網）

紐西蘭總理希普金斯25日率團訪問中國，中國商務部部長王文濤26日在北京 與隨團的紐西蘭貿易和出口增長部長奧康納會面。兩人就中紐雙邊推進經貿關係、加強區域及多邊領域合作等進行交流。

據中證網報導，王文濤在會上表示，中國願以此次雙方領導人會晤為契機，與紐方共同推動中紐貿易平衡發展，持續高質量實施好中紐自貿協定升級議定書，為雙邊經貿關係發展注入新動力。他還提及，中國願與紐方進一步加強在世貿組織、亞太經合組織、區域全面經濟夥伴協定、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等框架下交流與合作。

奧康納則稱，紐西蘭與中國長期保持良好的經貿合作，雙方貿易結構高度互補，雙邊自貿協定促進了兩國貿易快速發展。他指出，希普金斯此次率大規模貿易代表團訪問中國，期盼能加強兩國經貿交流。紐西蘭願繼續發揮互補優勢，與中國在多邊和區域機制中加強溝通協調。

另據匯港通訊指出，奧康納會後發表談話認為，本次會談雙邊都非常積極，「中紐雙方就中國加入CPTPP進行了積極討論」。但他補充到，中國若要加入，必須經過所有成員國同意，且需要走一個過程。

據香港信報消息，希普金斯本次率領代表團訪中，當中亦包括紐西蘭一些大公司。他於訪問期間將會見中國國家主席習近平、國務院 總理李強 ，以及全國人大常委會委員長趙樂際等人。