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中國農大院長畢業致詞道權力亂象 網路被刪

中央社台北26日電
中國農業大學院長葉敬忠。(擷自影片)
中國農業大學院長葉敬忠。(擷自影片)

中國農業大學院長葉敬忠日前在畢業典禮致詞，道出中國社會種種權力亂象，可以「強行變碼、指鼠為鴨」，勉勵學生在權力的誘惑下要保持真善美，但該篇致詞在多個中國媒體被刪除。

「中國數字時代」網站23日報導中國農業大學人文與發展學院院長葉敬忠21日在2023年度畢業典禮上，以題為「在權力的包圍中不要熄滅真善美的光」致詞。

葉敬忠在該篇致詞中表示，為國家保持長期穩定發展及取得巨大成就而感到驕傲和自豪，但是從世界看，這時代正發生一些事情，包括「戰爭災難、兇殘殺害、欺辱霸凌、網路暴力……知名學者煽動鼓譟狹隘民族主義，主流媒體情有獨鍾娛樂花邊新聞，公共部門系統編造虛假統計數據……，等等，等等！」

他對學生說，進入社會後會感受到被權力包圍，而權力確實有巨大的吸引力、支配力、規訓力。

他說，權力的支配力可以讓人迷戀上癮，變得「精緻圓滑」，為了追逐權力而左右逢源。權力的支配力可以讓人變得傲慢任性，迷失自我，「權力系統的一個動作就可以讓收割機在高速公路上排起長隊，將綠水青山開墾成梯田泥石流，將昨日的『退耕還林』變為今日的『退林還耕』。」

他說，權力的規訓力可以讓人變得機械刻板，麻木迷茫。他舉例說，有學生在南方某污染治理部門工作，每天製造海量的數據報表，確保數據達標；另有學生在西部某督查部門工作，每天按照上級要求上報百分之百的村民掃碼率，但很多村民甚至沒聽說過要掃碼；另有學生在東部某地負責食品安全督導工作，每次也只是在鄉村超市前停留半分鐘拍照，便是盡職免責。

他說，權力總是被擺在顯位並被推至高位，令一些人以自我為中心，甚至製造出無所不能的幻象，「光天化日之下『強行變碼』、『指鼠為鴨』。」

有權力的人說一句說可以被合理化，卻為無權力的普通人帶來「無奈感、無力感、無助感，以及由此產生不安感、挫折感、疏離感。」

他說，權力本質上無好壞之分，但權力的實踐既可能帶來說謊造假、使壞行惡、比醜擺爛，也可能實現誠信真實、積福行善、審美向上。

他勉勵學生說，面對權力的包圍，不是要求他們像雞蛋撞向堅硬的高牆，而是希望他們保留裝在脆弱外殼裡那顆真善美的靈魂，「不要熄滅靈魂深處那束真善美的光」，「保持向著真善美的那束光自由奔跑的勇氣，即便摔了一跤，也可以面帶微笑。」

他最後說，「你們的奔跑或許可以讓更多人獲得平等，讓更多人享有自由，讓更多人得到尊重。」

「中國數字時代」表示，該學院同日在其官方微信公眾號上發布了講話全文，但其後該篇講話在網易、鳳凰網、澎湃新聞、搜狐、知乎等多個中國媒體平台的轉載已被刪除。

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