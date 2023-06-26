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中越總理會談 李強：避免在南海採取使形勢複雜化行動

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國務院總理李強（左二）與越南總理范明政26日上午在北京會談，李強就南海問題呼籲避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。（圖／截自央視新聞）
中國國務院總理李強（左二）與越南總理范明政26日上午在北京會談，李強就南海問題呼籲避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。（圖／截自央視新聞）

中國總理李強26日與越南總理范明政舉行會談，他指出，雙方要加快商簽一帶一路和兩廊一圈對接合作規劃綱要，並就南海爭端強調，願同越方堅持通過對話協商管控分歧，加快「南海行為準則磋商」，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。

據央視新聞消息，李強與范明政26日舉行會談，李強呼籲，「在複雜動盪的世界局勢中，我們要攜手構建更加緊密的命運共同體」，並表示中國願與越南用好雙邊合作指導委員會機制，統籌推進執法安全、經貿投資等領域合作。他強調，雙方要加快商簽「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作規劃綱要，挖掘兩國鐵路運輸潛力，推進口岸開放升格和設施聯通，擴大農產品貿易投資、能源等領域合作，還表態願與越方加強在聯合國等多邊事務中的協調配合，深化中國—東協、瀾滄江、湄公河等框架內合作。

就南海爭端，李強強調，中國願與越方堅持通過對話協商管控分歧，推進海上務實合作，加快「南海行為準則」磋商，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。

另據越通社消息，這是7年來越南總理首度訪問中國。范明政強調越南黨、國家和人民一貫高度重視與兄弟般的中國黨、政府和人民發展良好關係，並申明這是越南獨立、自主、多邊化、多元化外交政策的一貫主張、戰略選擇和第一優先。李強則強調，中國始終將越南視為周邊外交總體政策的優先方向、始終支持越南成功實施國家工業化、現代化事業，同時提升國際地位。

范明政還建議中國加快對越南農水產品市場開放，為早日在四川成都、海南海口設立越南貿易促進辦事處創造有利條件，李強則提到將進一步為越南商品開放市場。

就南海爭議，越通社指出雙方就妥善管控分歧、維護和平穩定的重要性達成共識。范明政建議雙方嚴格落實兩國高層共識和「關於解決越中邊界領土問題的基本原則協議」，以符合包括聯合國海洋法公約在內的國際法的和平方式解決爭端和分歧；促進海上問題談判機制的有效性；全面有效落實「南海各方行為宣言」（DOC），努力達成「南海行為準則」（COC）。

據指出，會談結束時，兩人見證了雙方出入境管理、市場監督、建設智慧口岸、研究管理北部灣海洋環境管理等領域的4項合作文件的簽署。

越南 李強 一帶一路

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