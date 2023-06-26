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爆炸事故頻傳 甘肅又傳有餐飲店爆炸已致2人受傷

記者謝守真／即時報導
中國甘肅酒泉市餐飲店26日發生爆炸案，引起不少路人圍觀。（取自微博）
中國甘肅酒泉市餐飲店26日發生爆炸案，引起不少路人圍觀。（取自微博）

中國近幾日接連發生燃氣爆炸事件。甘肅省酒泉市一家餐飲店26日發生爆炸事故，目前已知造成至少2人受傷。消息指出，涉事的店家為一家滷肉店，疑似是高壓鍋發生爆炸。當局已針對事故詳細原因進行調查，並將對區內瓶裝燃氣違法違規行為徹底排查。

據央視新聞報導，甘肅省酒泉市應急部門表示，26日上午，甘肅省酒泉市金塔縣解放路一家餐飲店發生液化氣爆炸事故。經當局初步了解，事故已導致2人受傷。當地警消也於事發後立即趕赴現場處置。現場目擊者指出，爆炸後該路段地面滿是玻璃碎片，附近樹木、車輛及建築物也都遭受波及。

另據中華網消息，現場還有目擊者描述，事故發生時餐飲店內的液化氣罐突然爆炸，引發了瞬間的火勢，「爆炸聲震耳欲聾，大火猛烈，濃煙瀰漫」。隨後，周圍居民紛紛報警，並緊急撤離，現場一度混亂。

在銀川日前發生燒烤店爆炸事件後，中國各地已進行緊急排查。消息引述金塔縣應急管理局相關人員回應稱，「端午節的時候，我們分了好幾組檢查人員都下去檢查了。檢查人員反應他們的店（涉事店家）正好處於關門狀態，店門市鎖著的未開業狀態，導致未檢查上。」目前詳細事故原因，當局仍在調查當中。

與此同時，央視新聞指出，甘肅蘭州高新區對其轄區內瓶裝燃氣各類違法違規行為正進行徹底排查，要「進一步落實瓶裝燃氣生產經營單位及餐飲門店瓶裝燃氣用戶安全用氣主體責任。」當局本次共排查整改雁灘園區1,000多間餐飲店，還有定連園區逾500間餐飲店。

值得注意的是，此次甘肅酒泉餐飲店爆炸案為中國一周內第二起餐廳爆炸事件。此前，寧夏銀川於上周有一燒烤店因液化石油氣罐爆炸導致31死7傷。針對該事件，中國國務院近日已成立事故調查小組。

寧夏自治區政府也宣布，餐飲產業與事故同類型的「雙閥」液化氣瓶須「全部停用」，由當局統一組織更換和安裝，並要求「所有人員在密集場所，都要按規定設置逃生通道。」

中國甘肅酒泉市餐飲店26日發生液化氣爆炸，已導致2人受傷。（取自央視新聞）
中國甘肅酒泉市餐飲店26日發生液化氣爆炸，已導致2人受傷。（取自央視新聞）

甘肅 端午節 國務院

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