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8歲童練武疑遭教練打死 青島體育局：俱樂部已關停

記者陳政錄／即時報導
中國網傳畫面顯示，一名8歲兒童在武術運動俱樂部疑遭教練毆打致死。（取自澎湃新聞）
中國網傳畫面顯示，一名8歲兒童在武術運動俱樂部疑遭教練毆打致死。（取自澎湃新聞）

2021年6月，台中一名柔道教練將7歲男童過肩摔、丟體拋摔20多下，導致男童昏迷70多天後不幸死亡。如今，對岸的中國也傳出類似事件。據近日陸網流傳的影片，青島一武術俱樂部疑似發生8歲男童遭教練「毆打致死」的情況。青島城陽區警方26日發布通報稱，武術俱樂部負責人等三名犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施。

據澎湃新聞報導，青島市體育局26日下午也回應表示，目前正在配合警方調查此事，涉事武術運動俱樂部已經停業。

一名中國網友23日發布一則影片，畫面中，一名男子將男孩放在板凳上，但男孩坐不穩，癱倒在地，嘴唇發白。另一段影片裡，該名男孩疑似在癱倒前曾趴在地上，男孩翻了個身說，教練踢到他了。

該網友指稱，自己8歲大的兒子在青島城陽區青島崇德聚英武術運動俱樂部遭教練毆打，並指本月18日，俱樂部老闆發來一段影片，家屬發現孩子臉色不對勁，要求觀察情況，後俱樂部老闆致電，說孩子「不行了」。

該網友發布收據稱，孩子是在6月10日，繳費人民幣7,680元進入俱樂部學習，時間為一年，另其發布的病歷資訊顯示，6月18日，患兒就醫前20多分鐘，其呼吸、心跳已停止。

對此，青島市體育局一名工作人員向陸媒表示，體育局正在配合警方調查此事，此事已被列為刑事案件，具體情況不便透露。目前，涉事武術運動俱樂部已經停業。

據青島市公安局城陽分局通報，6月18日14時許，城陽區某武術運動俱樂部發生一起故意傷害案件，致一人死亡。案發後，公安機關迅速將該武術運動俱樂部負責人等三名犯罪嫌疑人查獲，現已依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。

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