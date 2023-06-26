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中韓緊張影響航班 中外交部回應：望韓方作出努力

記者陳政錄／即時報導
南韓航空公司將暫停部分赴中國航班，以面對中韓緊張局勢及需求下降。圖為大韓航空A380客機。（記者黃仲明／攝影）
南韓航空公司將暫停部分赴中國航班，以面對中韓緊張局勢及需求下降。圖為大韓航空A380客機。（記者黃仲明／攝影）

因中韓關係緊張，韓聯社報導稱，多家南韓航空公司將暫停部分飛往中國的航班，南韓外長樸振25日也在節目中就中韓關係喊話。對此，中國外交部發言人毛寧不諱言，「當前中韓關係面臨一些困難」。她表示，希望韓方與中方相向而行，為推動兩國關係重回健康發展軌道作出努力。

毛寧26日主持中國外交部例行記者會，她說，中方注意到樸振的相關表態。中韓是友好近鄰，互為重要的合作夥伴，中韓關係保持健康穩定發展，符合雙方的共同利益。

毛寧表示，「當前中韓關係面臨一些困難，癥結是清楚的」，中方重視和發展對韓關係的基本立場沒有變化，希望韓方與中方相向而行，為推動兩國關係重回健康發展軌道作出努力。

樸振25日在新聞節目中就中韓關係表示，尹錫悅政府的基本立場是基於相互尊重、互惠和符合共同利益發展成熟健康的韓中關係，沒有理由也從未想過要和中國結怨交惡，今後將繼續為增進韓中友好加強戰略溝通。

此前，韓聯社引述消息人士指出，大韓航空、韓亞航空等航空公司，將陸續暫停飛往中國的航線，上述航空公司說明，中韓航線需求並未在疫後復甦，且中方仍封鎖赴南韓的團體旅遊，而南韓人赴中方旅遊需求亦未完全恢復。

報導進一步指稱，中韓最近關係緊張源於南韓總統尹錫悅4月受訪表示，台灣議題已超越區域範疇，成為全球議題，並強調南韓強烈反對任何企圖以武力改變台海情勢的行為。

南韓 航線

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