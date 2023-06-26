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瓦格納首腦兵變後首度發布訊息 強調無意推翻普亭

中外交部再次回應瓦格納兵變：相信俄能維護國家穩定

記者陳政錄／即時報導
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」從俄南城市頓河畔羅斯托夫撤離兵員和戰車等武器裝備，中方對該事件的態度受到關注。（路透）
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」從俄南城市頓河畔羅斯托夫撤離兵員和戰車等武器裝備，中方對該事件的態度受到關注。（路透）

中國外交部26日下午召開例行記者會，發言人毛寧代表中國外交部再次就「瓦格納集團事件」表態，她說，中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮，並稱中俄各層級保持著密切良好的溝通。但對於中俄雙方的具體通話內容，毛寧僅回應稱，「我沒有可以提供的消息」。

記者會上，有外媒就「瓦格納集團事件」提問，毛寧表示，瓦格納集團的事件是俄羅斯的內政，作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮。

毛寧對提問外媒說，「中俄各層級保持著密切良好的溝通，至於你提到的具體通話，我沒有可以提供的消息。」

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團發動一日兵變，當地時間24日晚即宣布撤軍，俄羅斯總統普亭感謝白俄羅斯總統魯卡申科居中斡旋。

隨後，中國外交部於25日下午陸續發布消息稱，中國國務委員兼外交部長秦剛25日在北京會見俄羅斯副外長魯登科，就「中俄關係及共同關心的國際和地區問題」交換意見，中國外交部副部長馬朝旭同日也與魯登科會談。

據中國外交部的新聞稿，馬朝旭表示，在複雜嚴峻的國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表。

另，中國外交部發言人也於25日晚間，首次就瓦格納集團事件公開表態，定調這是俄羅斯內政，支持俄羅斯維護國家穩定。

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