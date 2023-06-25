中國官媒稱「退林還耕」是民間造詞 認了執行有偏差

中國官媒近日接連滅火，稱「退林還耕」是民間造詞，圖為成都市耗資人民幣341億元打造的100公里環城綠道（圖）部分已鏟平種田。（中新社）

在「退林還耕」相關措施引發的爭議延燒多時後，中國官媒近日接連滅火。新華社今天發文說，沒有「退林還耕」這個概念，準確叫法是「整改復耕」，是為了保護耕地和糧食安全。

四川成都重金打造的「環城綠道」4月有部分遭拆除，用作農耕地塊，部分路段的綠化植物被剷除，改種小麥等農作物。港媒報導，過去一年中國不少地方都在推進「退林還耕」，而這與近年國際局勢不穩、中國重視自身糧食安全有關。

新華社的欄目「千筆樓」今天刊文說，今年以來，部分地方對轄區內違規占用耕地種樹造林的現象進行糾偏，要求整改復耕、恢復種糧。「退林還耕」這個詞是自媒體所創造，以此對照國家的「退耕還林」政策，認為官方朝令夕改。

文章說，自1999年由中共 黨中央和國務院 作出的「退耕還林還草」重大決策，著眼於改善生態環境。2014年還啓動新一輪退耕還林還草工程，經過近10年努力，目前，符合國務院批准的退耕地類條件、農民具備退耕意願、部門可達成一致的地塊，「已經基本建設完畢」。

2022年，自然資源部、國家林草局等聯合印發「關於進一步完善政策措施 鞏固退耕還林還草成果的通知」，內容指暫緩安排新增退耕還林還草任務，重心是鞏固已有建設成果。

文章說，網友所傳的「種樹改種糧」，實際上就是對違規占用耕地種樹造林的土地恢復種糧；「沒有『退林還耕』這個概念，它的準確叫法，是『整改復耕』」。無論是「退耕還林還草」，還是「違規佔用耕地整改復耕」，都是統籌糧食安全、耕地保護和生態安全作出的重大決策。

針對當前的爭議，文章稱整改復耕「要防止和糾正認識上、理解上、操作上可能出現的偏差」，綜合考慮耕地恢復潛力、充分尊重農民意願，合理安排年度耕地恢復計畫，「有計畫、有目標、有節奏地將耕地找補回來，不能不顧實際強行下任務、壓指標，倒逼基層簡單化開展工作」。

文章說，嚴禁不顧果樹處於盛果期、林木處於成林期、魚塘處於收穫季等情況，強行拔苗砍樹、填坑平塘。

就在昨天，中國農業農村部旗下官媒「農民日報」也發布對官員的專訪，澄清引起水土保持爭議的「水稻上山」是本來就有的旱地改種水稻，並非開山造田；「退林還耕」退的林都是耕地違規種的。