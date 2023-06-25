我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

瑞典雲霄飛車意外 1死7傷 遊客被拋落直墜地面

中國官媒稱「退林還耕」是民間造詞 認了執行有偏差

中央社上海25日電
中國官媒近日接連滅火，稱「退林還耕」是民間造詞，圖為成都市耗資人民幣341億元打造的100公里環城綠道（圖）部分已鏟平種田。（中新社）
中國官媒近日接連滅火，稱「退林還耕」是民間造詞，圖為成都市耗資人民幣341億元打造的100公里環城綠道（圖）部分已鏟平種田。（中新社）

在「退林還耕」相關措施引發的爭議延燒多時後，中國官媒近日接連滅火。新華社今天發文說，沒有「退林還耕」這個概念，準確叫法是「整改復耕」，是為了保護耕地和糧食安全。

四川成都重金打造的「環城綠道」4月有部分遭拆除，用作農耕地塊，部分路段的綠化植物被剷除，改種小麥等農作物。港媒報導，過去一年中國不少地方都在推進「退林還耕」，而這與近年國際局勢不穩、中國重視自身糧食安全有關。

新華社的欄目「千筆樓」今天刊文說，今年以來，部分地方對轄區內違規占用耕地種樹造林的現象進行糾偏，要求整改復耕、恢復種糧。「退林還耕」這個詞是自媒體所創造，以此對照國家的「退耕還林」政策，認為官方朝令夕改。

文章說，自1999年由中共黨中央和國務院作出的「退耕還林還草」重大決策，著眼於改善生態環境。2014年還啓動新一輪退耕還林還草工程，經過近10年努力，目前，符合國務院批准的退耕地類條件、農民具備退耕意願、部門可達成一致的地塊，「已經基本建設完畢」。

2022年，自然資源部、國家林草局等聯合印發「關於進一步完善政策措施 鞏固退耕還林還草成果的通知」，內容指暫緩安排新增退耕還林還草任務，重心是鞏固已有建設成果。

文章說，網友所傳的「種樹改種糧」，實際上就是對違規占用耕地種樹造林的土地恢復種糧；「沒有『退林還耕』這個概念，它的準確叫法，是『整改復耕』」。無論是「退耕還林還草」，還是「違規佔用耕地整改復耕」，都是統籌糧食安全、耕地保護和生態安全作出的重大決策。

針對當前的爭議，文章稱整改復耕「要防止和糾正認識上、理解上、操作上可能出現的偏差」，綜合考慮耕地恢復潛力、充分尊重農民意願，合理安排年度耕地恢復計畫，「有計畫、有目標、有節奏地將耕地找補回來，不能不顧實際強行下任務、壓指標，倒逼基層簡單化開展工作」。

文章說，嚴禁不顧果樹處於盛果期、林木處於成林期、魚塘處於收穫季等情況，強行拔苗砍樹、填坑平塘。

就在昨天，中國農業農村部旗下官媒「農民日報」也發布對官員的專訪，澄清引起水土保持爭議的「水稻上山」是本來就有的旱地改種水稻，並非開山造田；「退林還耕」退的林都是耕地違規種的。

國務院 中共

上一則

「清君側」3字微博搜不到 瓦格納兵變讓北京緊張？

延伸閱讀

中國首回應瓦格納兵變：支持俄羅斯維護國家穩定

中國首回應瓦格納兵變：支持俄羅斯維護國家穩定
北京憂俄政局不穩 動搖中俄聯手抗美基礎

北京憂俄政局不穩 動搖中俄聯手抗美基礎
人民幣走弱 官媒：匯率指數基本穩定 無大幅貶值基礎

人民幣走弱 官媒：匯率指數基本穩定 無大幅貶值基礎
批美國打台灣牌 中國官媒：對中華文明的挑戰

批美國打台灣牌 中國官媒：對中華文明的挑戰

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
全球第一季銷售冠軍 Tesla Model Y 美國市場還是輸「它」

全球第一季銷售冠軍 Tesla Model Y 美國市場還是輸「它」
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向

分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向