中企涉販運芬太尼生產原料遭美起訴 中國外交部抗議

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）23日宣布，美國以涉嫌生產銷售用於製造芬太尼的化學原料為由，起訴多家中企和多名中國公民，並稱已逮捕了2人。（取自美國司法部YouTube）

美國司法部 長賈蘭德（Merrick Garland）23日公布三份起訴書，宣布以涉嫌生產銷售用於製造芬太尼（fentanyl）的化學原料為由，起訴4家中企和8名隸屬這些公司的中國主管及員工，並稱已逮捕了2人。對此，中國外交部發言人24日以書面方式表示，美國此舉完全非法，中方對此予以強烈譴責，並向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，並稱將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。

據美國司法部官網消息，被逮補的2人是於本月8日被驅逐出斐濟，隨後被美國緝毒局逮捕，並於9日在檀香山聯邦法院接受審訊。

中國外交部指出，美方執法人員在第三國採用「釣魚 執法」誘捕中國公民，並悍然再次起訴中國實體和個人，是典型的任意拘押、單邊制裁，完全非法，嚴重損害中國公民基本人權，嚴重損害中國企業利益。中方對此予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部稱，中國積極開展國際禁毒合作，並本著人道主義精神，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法製造販售及濫用發揮了重要作用，「美方對此非但不感謝，反而先是無理制裁中方負責禁毒工作的機構，又在禁毒問題上對中國抹黑污衊，非法制裁中國企業，現在竟然誘捕和起訴中國公民」。

中國外交部批評，這種肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」的霸道行徑，進一步損害了中國機構和公民的合法權益，嚴重破壞了中美禁毒合作的基礎。

中國外交部續指，美方企圖通過施壓、脅迫和非法手段解決自身在禁毒問題上的關切實際上是內病外治，這行不通，只會害人害己。中方敦促美方停止甩鍋推責，停止對中方進行抹黑攻擊，立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民以及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中國公民。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。