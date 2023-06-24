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中國端午假期輸運旅客達1.4億人 年增89%

記者葉文義／即時報導
中國端午節假期（22日至24日）今日結束，鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1億4,047 萬人次。新華社
中國端午節假期（22日至24日）今日結束，鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1億4,047 萬人次。新華社

中國交通運輸部數據顯示，今年端午節假期（22日至24日）期間，鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1億4,047萬人次，比2019年同期下降22.8％，比 2022年同期增長89.1％。

中國疫後經濟復甦不如預期，官方曾坦言與內生動力不足有關，近幾日雖逢端午假期，民眾出行需求、旅遊市場處「溫熱」狀態。

今年三天端午假期期間，中國鐵路預計發送旅客4,326萬人次，比2019年同期增長12.8％，比2022年同期增長150.2％；公路預計發送旅客8,934萬人次，比2019年同期下降33.3％，比2022年同期增長64.4％；民航預計發送旅客534萬人次，比2019年同期增長3.0％，比 2022年同期增長287％。

攜程發布2023端午假期旅行總結，從數據來看，部分旅遊業態的恢復已超過疫情前水準，其中中國國內門票業務等訂單量較2019年同期已翻倍。攜程指出，「鬆弛感」旅行火熱、長線遊熱度提前、避暑旅遊達到新高度等，成為今年端午假期旅遊市場的主要亮點。

此前中國旅遊研究院曾預估，今年端午假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到1億人次，並有人民幣370億元的旅遊消費。跟去年端午相比，出遊人數增加30％，旅遊消費增加43%。而因假期只有三天時間，假期出遊以周邊遊、近程遊為主。

端午節 疫情

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