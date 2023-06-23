我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

譚耀宗：香港已無「中間派」 當前「愛國者」成主流

記者陳宥菘／即時報導
全國港澳研究會副會長譚耀宗指出，香港現在已無所謂的「中間派」，「愛國者」成社會主流。（中通社）
全國港澳研究會副會長譚耀宗指出，香港現在已無所謂的「中間派」，「愛國者」成社會主流。（中通社）

綜合香港媒體報導，中國全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗日前指出，香港社會已出現變化，當前只有「愛國愛港派」及「反中亂港派」，再無所謂「中間派」。他並稱，當前香港「愛國者」已成主流，「反中亂港者」只屬極少數，過往的政治畫分已不合時宜，不需要太多標籤。

報導指，譚耀宗認為日後應致力團結多數，深化愛國教育，同時聚焦於良政善治。他並援引中國國家主席習近平的話指稱，當前香港進入「由治及興」階段，社會對中央全面管治權有更深的理解，因此，他才認為愛國者已漸成香港社會主流。他並稱，被判刑、被DQ（取消議員資格）、逃走海外的才是反中亂港者。

譚耀宗還說，以往立場較不清晰，所謂搖擺性、變化較大的陣營稱作「中間派」，因此缺乏積極的支持者，亦有部分人可能「扮中間」，未必討好。但若他們認同一國兩制和中央的全面管治權，重視國家安全，都可歸屬於「愛國者」。

就他的觀點，當前港人僅有「愛國者」和「反中亂港分子」畫分，媒體詢問這樣香港是否仍「五光十色」？譚耀宗回應，「五光十色」的意思是社會不同階層、專業和背景人士都有政治參與，而政治上他們都是「愛國者」。

譚耀宗舉例稱，以往被視為中間派的「民主思路」創辦人湯家驊和「新思維」創辦人狄志遠「當然都是愛國者」，至於民主黨，他認為「沒有被DQ」「沒有被判刑」則可被視為愛國者。至於民主黨成員能否參選區議會？譚耀宗則認為要視派出的人選而論，端看他們能否獲得「三會」（「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」和「分區委員會」，多為建制派成員）的支持爭取到提名

香港 民主黨 提名

上一則

李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華

延伸閱讀

THE亞洲大學排名 港大、中大、科大前10 浸大跌出百大

THE亞洲大學排名 港大、中大、科大前10 浸大跌出百大
港人自製端午4天假 北上短線團旺 廣東多城玩過癮

港人自製端午4天假 北上短線團旺 廣東多城玩過癮
好康報你知／香港好運來超市

好康報你知／香港好運來超市
外來人才香港買樓 6•30起可申請退稅

外來人才香港買樓 6•30起可申請退稅

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶