駁拜登？謝鋒：中國「全過程人民民主」是最管用的民主

謝鋒在美洲國家組織第53屆年會上講話。（取材自中國駐美使館官網）

據中國駐美大使館發布的訊息，美洲國家組織第53屆年會21到23日在美國首都華盛頓舉行，地區30餘國外長或副外長出席會議。中國駐美國大使兼常駐美洲國家組織觀察員謝鋒率中國代表團與會，並在成員國與觀察員對話會上發表講話。謝鋒在談話中強調，中國不斷發展全過程人民民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

謝鋒的這一席講話，就緊接著在美國總統拜登 在競選行程脫口而出稱中國國家主席習近平為獨裁者之後發表，似乎是刻意藉此反駁拜登對習近平的評價。

訊息稱，謝鋒結合年會的主題介紹中國式現代化和中國在人權、民主方面取得的歷史性成就，強調中國堅持走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，不斷發展全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

他說，民主不是掛在嘴上的，而是要解決人民需要解決的問題。鞋子合不合腳自己穿著才知道。美國哈佛大學連續十幾年的追蹤民調 以及愛德曼等國際知名機構民調均顯示，中國人民對中國政府的滿意度常年保持在90%以上。

謝鋒指出，世界各國不可能採用同一種發展模式。我們主張，以安全守護人權，以發展促進人權，以合作推進人權。我們相信，真正的民主是尊重各國走適合自己國情的民主道路，真正的人權是尊重別國踐行各具特色的人權理念。中國願與各國交流互鑑，推進全球人權保護事業，共同推動構建人類命運共同體。