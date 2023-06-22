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北京熱翻 升級發布高溫紅色預警 估氣溫再飆破40℃

記者陳宥菘／即時報導
北京近日連續高溫天氣，北京市氣象台於23日上午7時將高溫預警從橙色上調至最嚴重「紅色」等級。圖為22日端午假期北京出遊的民眾。（記者廖士鋒／攝影）
北京近日連續高溫天氣，北京市氣象台於23日上午7時將高溫預警從橙色上調至最嚴重「紅色」等級。圖為22日端午假期北京出遊的民眾。（記者廖士鋒／攝影）

北京近日連續高溫天氣，北京市氣象台已在三天內兩次提升發布高溫預警，且如今已升級至紅色預警。據北京日報報導，中國中央氣象台22日晚間針對華北、黃淮多地發布高溫橙色預警，但北京市氣象台已於23日上午7時，將預警升級至四級天氣預警系統中的最嚴重「紅色」等級，距離北京上次發布紅色高溫預警已是9年前。

據報導，北京22日大部分地區出現39℃（102.2℉）以上高溫天氣，北京全市556個氣象監測站中有454個測站最高氣溫達39℃以上，265個測站最高氣溫41℃（105.8℉）及以上。北京觀測台更測得最高氣溫41.1℃，衝破6月歷史紀錄。上次測得6月最高溫為40.6℃，發生在1961年6月10日。

此外，41.1℃也並列觀測台建站以來，史上第二高溫。該測站曾於1999年7月24日測得最高氣溫41.9℃；其次最高氣溫為41.1℃共出現3天，其中一次便出現在22日。

北京市氣象台首席預報員雷蕾表示，受暖氣團和強太陽輻射影響，23日至25日高溫天氣持續，大部分地區最高氣溫37至40℃；其中，23日至24日最高氣溫可達40℃左右。

當前正逢端午假期，在這波高溫酷熱以後，下星期一（26日）將有一場全市性的雷雨天氣帶來氣溫下滑，但下星期白天氣溫仍多能達35℃高溫。

高溫 北京 端午

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