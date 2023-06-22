中外交部人權事務代表批英澳等國 誣衊中國人權狀況

中國外交部人權事務特別代表楊曉坤21日出席聯合國人權理事會第53屆會議，譴責英澳等國和相關組織誣衊抹黑中國人權。（新華社）

中國人權問題一直備受各界爭議。中國外交部人權事務特別代表楊曉坤21日出席聯合國人權理事會第53屆會議，並於會議上就新疆 、西藏及香港 等問題行使答辯權。楊曉坤譴責英國、澳洲 等國家及反華的非政府組織，濫用人權理事會散布虛假消息，誣衊抹黑中國。

綜合環球時報、星島日報報導，楊曉坤於會上強調，當前新疆、西藏經濟持續發展，社會和諧穩定，人權事業發展處在歷史最好時期。且香港國安法實施後，香港居民基本權利和自由得到切實保障，司法獨立和國家安全得到有效維護。

楊曉坤還指出，「英國、澳洲等少數國家不斷重複謊言、謠言」，濫用人權理事會散布虛假消息，誣衊抹黑中國，「進一步暴露他們的政治圖謀和險惡用心。」奉勸這些國家，收起虛偽、傲慢與偏見，停止將人權問題政治化、工具化，將精力用於解決本國人權問題。

楊曉坤進一步補充說，中國堅持「以人民為中心」，堅持走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，在推進中國式現代化的過程中不斷提升人權保障水準，並促進人的自由全面發展，取得的人權成就有目共睹。

另，據英國衛報報導，總部位於紐西蘭的人權評量倡議組織（Human Rights Measurement Initiative）的一份追蹤關於社會、經濟和政治自由的人權報告指出，中國在該名單上被評為全球「國家安全保護」與「集會權」最差的國家。

值得注意的是，從報告中多項指標顯示，中國是世界上人權紀錄最差的國家。其中，在宗教信仰及自由都為分數最低國家。