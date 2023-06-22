美海岸防衛隊艦艇穿越台海 中國海警局：公開炒作

布林肯前腳才剛結束北京訪問行兩天，美國就公布其海岸防衛隊「史卓頓號」過航台灣海峽。對此中國海警局回應，美軍為此舉為公開炒作。圖為美國海岸防衛隊巡防艦「史卓頓號」。（路透）

美國海軍第七艦隊22日表示，就在布林肯 剛結束訪問北京 後的次日，海岸防衛隊巡防艦史卓頓號（USCGC Stratton，WMSL 752）於20日穿越台灣海峽。對此，中國海警局新聞發言人甘羽批，21日美海岸防衛隊「史卓頓號號」過航台灣海峽是公開炒作，強調中國海警將加強在中國管轄海域的巡航執法，堅決維護國家主權、安全和海洋權益。

據美國海軍學會新聞網（USNI）報導，海軍第七艦隊22日發表聲明指，20日國家安全巡邏艇斯特拉頓號，根據國際法享有公海航行和飛越自由海域的規定，例行通過台灣海峽，而該船通過任何沿海國領海以外的「海峽走廊」，「沒有越過中線」。該聲明還稱，「史卓頓號穿越台灣海峽，顯示美國對自由開放印太地區的承諾。

此次美國軍艦穿越台海，是在布林肯結束北京訪問後第二天進行，中國和台灣迄今都尚未對此發表評論。布林肯訪華期間，雙方同意穩定競爭，以免演變成衝突。

路透報導，隨著北京持續加大政治和軍事壓力，將兩岸隔開的台灣海峽成為緊張局勢的根源。近年來，美國和盟國的軍艦經常通過台灣海峽，中國為此跳腳並將之視為「挑釁」。

本月稍早，美國海軍曾釋出一段與解放軍 軍艦在台灣海峽發生的「驚險互動」影片，畫面顯示當時美國和加拿大軍艦巡航通通過台灣海峽時，解放軍軍艦突然橫切，險些撞上美軍「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon），以迫使美艦改變航道。

另，此前我國於21日曾指出，解放軍山東號航母率領的共軍軍艦駛過台灣海峽。