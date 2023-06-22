李強籲法國：推動歐洲形成「更加客觀理性的對華政策」

中國國務院總理李強當地時間21日下午飛抵巴黎對法國進行正式訪問，22日上午與法國總理會談，呼籲法方推動歐洲形成更加客觀理性的「對華政策」。（新華社）

中國國務院 總理李強 22日與法國總理會談時指出，中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方，呼籲法國繼續發揮積極影響，「推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策，唱響中歐『合作共贏』主旋律」。

李強當地時間21日下午抵達法國開始訪問，22日上午在巴黎與法國總理博爾內（Élisabeth Borne）舉行會談。據新華社消息，李強表示，中國始終視歐盟為多極世界中的重要一極。中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。

他強調，中國願與歐方加強宏觀政策協調，為雙方開展長期穩定合作創造條件。「希望法方繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策，唱響中歐『合作共贏』主旋律」。

李強還指出，中國願與法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，相互擴大市場准入，不斷優化營商環境，拓展新興合作領域，做大共同利益的「蛋糕」，他特別提到雙方要不斷挖掘綠色發展、科技創新、數字貿易等方面合作潛力，也表態願與法方繼續加強在氣候、糧食、債務等問題上的合作。

消息指出，兩人共同見證了雙方航空、太空 研究、核能等領域多項雙邊合作文件的簽署。此前李強已經結束在德國的訪問行程，中國發改委已宣布與西門子、BMW、賓士、空中巴士等企業簽署了合作意向書或備忘錄。

李強抵達法國後，稱許法國是「聯合國安理會常任理事國與具有獨立自主精神的大國」，強調中法關係保持高水平發展，「歷來具有遠遠超出雙邊範疇的全球意義」，也指出中國願意與法方一起打造「更具韌性的中法、中歐產業鏈供應鏈」。