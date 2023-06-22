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紐國總理不認同習是獨裁者 訪中前官方發文頻示好

記者陳政錄／即時報導
紐西蘭總理希金斯日前宣布，他將於6月底率領團訪問中國。（路透）
紐西蘭總理希金斯日前宣布，他將於6月底率領團訪問中國。（路透）

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）將於25日訪中，據路透報導，他今天表示，不同意拜登總統說中國國家主席習近平是「獨裁者」的相關言論。另，紐西蘭貿易發展局近日還刊發題為《出口領域將從總理的中國之行中受益》的文章，表示此次紐國總理和其龐大參訪團，將提高紐西蘭在中國的形象。

對於拜登的言論，希金斯表示不認同，他並指，中國政府的形式是該國人民的事情，如果他們想改變政府，也是他們自己的事。

另，據中新社引述紐西蘭貿易發展局官方網站，與希金斯一同訪中的，還有紐西蘭29位商業參訪團代表，涵蓋旅遊、教育等出口行業。

據該官方網站刊文，紐西蘭貿易發展局中國區域總監懷特表示，已為參訪團成員安排一系列簡報，加強他們對中國和經濟相關動態的了解，「參訪團的存在將提高紐西蘭在中國的形象。」

懷特認為，參訪團代表中的一些人，有機會與在中國的現有合作夥伴聯繫，代表團不僅會讓參與的人受益，也將對紐西蘭在中國的品牌產生強烈的積極影響，在此活動的每一家紐西蘭公司都將從中受益。他說，所有在中的紐西蘭政府官員，都對即將到來的代表團感到興奮。

在此之前，中國外交部於20日發布了巴貝多、蒙古、紐西蘭、越南四國總理將訪華的消息。他們將出席6月27日至29日，在天津舉辦的第十四屆夏季達沃斯論壇，論壇預計有來自90多個國家和地區，約1,500位公共與私營部門代表共同與會。

對於紐西蘭總理訪中，中國外交部發言人毛寧日前表示，中紐互為重要合作夥伴，此次訪問是希金斯總理就任之後首次訪華，兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。中方希望通過此訪增進互信、拓展交流、推進合作，不斷深化中紐全面戰略夥伴關係，更好惠及兩國人民。

由希金斯率領的貿易代表團於6月25日至30日訪問中國，訪問期間，預計將會晤中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際。

拜登 習近平 國務院

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