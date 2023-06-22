輿論收緊？ 香港民研將停止發布六四等敏感議題民調

香港民研將自7月起停止發布六四、港人認同、兩岸議題等敏感議題民調。圖為香港民研5月時召開「港府民望與社會狀況評價的關係」民調發布會直播畫面。（截取自香港民研臉書）

香港 民意研究所日前在官網發布新聞稿表示，自7月起將取消四分之一的定期調查題目，而剩下題目中的三分之一，也會轉作內部參考、學術研究和付費服務之用，不作公開發表，其中包含港人身分認同、兩岸問題、六四 事件等敏感議題。此前，香港民研原訂於6日發布的「六四週年調查報告」已取消，該機構稱此是因應相關政府部門經過風險評估後的建議。

綜合《外交家》雜誌、德國之音報導，影響的議題涵蓋範圍包含「回歸系列、身分認同、兩岸問題、世界視野、六四事件、議員評分、部隊民望和部份社會指標」。香港民研稱，詳情會在月底敲定，並於7月正式公布。報導指，此決定可能會阻礙人們獲悉港人民意的途徑，批評人士則表示，此舉將是曾經以言論自由聞名的香港的巨大損失。

據報導，媒體詢問香港警方是否向民研做了任何建議，港警並未證實，但表示「捍衛國家安全是所有市民與組織的義務」，並稱民研決定不公開任何涉及國安風險的資訊，是「負責任」的舉動。

香港民研表示，每年的5至7月都是機構思考前路和重新定位的日子，機構會檢視社會對民意數據的需求、香港社會的發展歷程、以及香港民研在推動科學與民主的角色。今年5月，民研主席已經預告，香港民研的歷史和世界定位會再次改變。如今，隨著檢討過程結束，因而有了上述決定。

公開資料顯示，民研過去屬於香港大學民意研究計劃，2019年從港大獨立出來，正式註冊為有限公司。

長期以來，民研調查的「港人認同」民調一直作為香港公眾態度的重要晴雨表，自1997年香港回歸以來，該研究所一直在詢問香港居民，認同自己是香港人、中國人、香港的中國人還是中國的香港人。其他定期調查中，亦會詢問受訪者是否贊成港警、行政長官和立法會議員，並衡量公眾對兩岸統一和台灣政治人物的感受度。

然而，2021年1月時，50多名香港民主派人士以顛覆罪名被捕時，警方還突擊搜查了香港民研的辦公室。報導指，是因為香港民研在非正式初選期間幫助親民主派組織投票 ，引起「顛覆罪」的指控。

香港民研主席本月1日曾稱，香港民研有一個重大使命，是為一國兩制前半的發展，留下公開的歷史數據，讓後人有所參考，這個任務現已接近完成，因此未來將加強二次數據的開發和應用，並且深化多媒體公民教育的工作。但因資源有限，也將減少自費收集和發放原始數據的工作。