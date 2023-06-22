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在北大舉牌倡議「廢黜一黨極權」 男子被保安帶走

中央社台北22日電
一名人士在北京大學校園內舉牌倡議「廢黜一黨極權，擁抱多黨制度」，隨後被學校保安帶走。(取自推特@李老師不是你老師)
一名人士在北京大學校園內舉牌倡議「廢黜一黨極權，擁抱多黨制度」，隨後被學校保安帶走。(取自推特@李老師不是你老師)

一名中國人今天在北京大學校園內舉牌倡議「廢黜一黨極權，擁抱多黨制度」，隨後被學校保安帶走。推特訊息顯示，舉牌的男子應是自稱中國作家張生，他在網路發表17萬餘字，呼籲展開民主運動。

這是繼2022年10月13日北京四通橋事件後，中國再度出現公開反對中國共產黨的民主抗議行動。

推特名人李老師22日下午發布一則突發訊息，指北京大學剛剛有一人在家園食堂門口舉牌：「廢黜一黨極權，擁抱多黨制度」，隨後被保安部帶走。

照片顯示，一名中國人身穿卡其色長袍舉起「罷黜一黨極權 擁抱多黨制度 YouTube∕Twitter HOBBIE SEPTEM」的牌子，無法看到面孔；地上還擺著一張「民主革命始動＃風雷＃NOW革命」的牌子。引發圍觀後，多名制服保安隨即到場。

李老師隨後推文更正，指根據牌子上的推特、Youtube帳號「HOBBIE SEPTEM」，這名抗議者應該是名叫張生的男性，他備註為一名「中國作家」。

張生在5月31日開通推特、YouTube帳號上傳訊息與影片，並在Google雲端分享3篇總計17萬餘字的長文，宣布中國的民主革命開始了，呼籲網友閱讀他的書。

張生表示，他的書從多方面剖析了單黨中國，並闡述了後續安排。文章顯示，張生指出中共一黨專政的多重危害，並列舉六四天安門事件以及台灣、韓國等多國民主運動，主張中國要進行和平非暴力的民主進步愛國運動。

他在文末寫：「一個文明，歷經原始社會與奴隸社會，甫一脫離封建社會的漫長苦海，一番嘗盡半殖民半封建的無恥屈尊，剛未站穩便又悶頭撞上一黨專權。那許多許多、太多太多，整個民族從來沒有真正擺脫過。中華歷史如若終能獲得這從未有過的自由與民主，未來會是怎樣？一切盡可拭目以待。」

張生舉牌抗議被帶走後，網友陸續到其社群帳號留言讚揚他是勇士，祝願他平安。

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