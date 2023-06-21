端午「劫」…寧夏燒烤店氣爆31死 習近平指示搶救

6月21日，消防救援人員在事故現場救援。(新華社)

21日晚近9時，位於寧夏銀川市興慶區民族南街的富洋燒烤店發生爆炸，經救援人員連夜搶救，共造成38人傷亡，其中31人搶救無效死亡，7人救治中。燒烤店門前布滿碎玻璃，現場慘不忍睹，據報導疑似燒烤店操作間液化石油 氣（液化氣罐）洩漏引發爆炸造成，寧夏已成立調查組調查。中國國家主席習近平 也要求全力救治傷員，加強重點行業重點領域安全監管。

由於22日適逢端午節 ，這起爆炸案讓許多家庭在節日天人永隔，引來許多網民關注並哀悼死者，微博上有許多要求全面徹查燒烤店安全的聲音：「今天是端午唉…那些人的家人該有多難受，全面排查吧」、「天啊！好嚴重！心痛」、「現在天天搞夜市經濟，安全生產也得跟著抓起來啊！」

新華社報導，中國國家主席習近平對此爆炸事故作出重要指示，要求全力做好傷員救治，加強重點行業重點領域安全監管，切實保障人民群眾生命財產安全。

21日晚8時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間液化石油氣（液化氣罐）洩漏引發爆炸，經過緊急撲救，晚9時20分許現場明火撲滅，救援人員在現場進行多輪搜救，截至22日凌晨2時，救援現場發現和搜救出38人送醫院搶救。

據救援單位今天上午9時許統計，共造成38人傷亡，其中31人經搶救無效死亡，7人正在全力救治中（危重1人、中度燒傷2人、輕症2人、玻璃劃傷2人）。

據現場群眾描述稱，事發時曾聽到爆炸聲燒烤店一樓的煤氣罐先發生爆炸，又把二樓的天然氣管道引爆，並將樓層之間的樓梯炸毀，不斷有傷者被抬出。目擊者說，現場火勢兇猛，黑煙滾滾，馬路盡是散落的玻璃碎渣，還有摩托車傾倒，一片狼籍。有外賣小哥說，當時正是吃飯高峰期，顧客很多。

應急管理部副部長宋元明帶領的聯合工作組趕赴現場指導事故救援處置工作。截至22日4時，救援行動結束。

據寧夏日報消息，6月22日0時許，自治區黨委書記、人大常委會主任梁言順緊急主持召開黨委常委會會議，會議指出要立即成立事故調查組，盡快徹查事故原因，依法依規依紀嚴格追究責任。