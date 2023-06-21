我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機想免費升級頭等艙？前空姐揭「2招」超有效

持續搜救泰坦號 氧氣存量僅剩不到20小時

「台海和平解決」當一中政策核心 中批美竄改政治承諾

特派記者廖士鋒／北京22日電
中國外交部北美大洋洲司司長楊濤(中)。圖為他18日在北京首都機場為訪中的美國務卿布林肯接機。（路透）
中國外交部北美大洋洲司司長楊濤(中)。圖為他18日在北京首都機場為訪中的美國務卿布林肯接機。（路透）

在美國國務卿布林肯結束訪中行程後，中國外交部美大司長楊濤突然出面指稱，美方將和平解決台灣問題作為「一中政策」核心內容，是竄改其政治承諾。北京涉台學者解讀，楊濤是要強調，統一的方式與一中無關。

布林肯日前到訪北京兩日，與中國領導人習近平等人會見、會談，這是近五年來首次有美國國務卿到訪，受到外界高度關注。但中國外交部官網昨發出新聞稿，批評美方在布習會後關於美國一中政策的說法。

新聞稿指出，楊濤19日晚間就布林肯訪華向中外媒體進行背景說明。楊濤強調，美國在一個中國問題上作出過明確承諾：承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

他表示，這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報之中，也意味著美方承認台海真正的現狀，那就是世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國，美方叫「一中政策」。

楊濤說，美國的一中政策本來是「乾乾淨淨的」，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語愈來愈多，先後加上了「台灣關係法」、「對台六項保證」，這些都是美方單方面「炮製」出來的，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

他指出，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同一中政策相關聯，作為一中政策的核心內容。「這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是竄改」。

對於楊濤前述談話，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣向本報分析，（美國的一中與中國的一中）「兩者愈來愈遠」。李振廣解讀，「台海兩岸同屬一個中國，這是一中原則，跟統一方式沒有關係」，「不應該界定和平就是一個中國、以非和平方式就不是」。

至於楊濤這番話是否意味北京重申不放棄武力統一？李振廣認為，不承諾放棄使用武力主要是針對分裂，「沒必要過度衍生解讀」。

布林肯19日離開中國前，曾在北京記者會上強調美國一中政策包含「台灣關係法」、美中建交三公報、六項保證，美方不支持台獨、反對任何一方片面改變現狀，且仍期待和平解決兩岸分歧。他還說，保持現狀非常重要，如果台海發生危機，很可能會導致經濟危機，影響全世界。

李振廣認為，從中國立場來看，「真正破壞現狀者就是美國和台灣，一個是外部勢力干涉、一個是美台勾連」。他認為，布林肯說要維持現狀，美國首先要回到「原汁原味」的一個中國原則的基礎上，如此「台海就會相對穩定一些」。

▼拜登拿獨裁者比喻習近平 美中關係重整

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

一中政策 北京 布林肯

上一則

帶兩把刀進北京環球影城 男子被警行政拘留5日

延伸閱讀

布林肯訪華記者現場冒白煙？原來是工作人員在燙國旗

布林肯訪華記者現場冒白煙？原來是工作人員在燙國旗
中國擬在古巴設軍事設施？布林肯：已警告

中國擬在古巴設軍事設施？布林肯：已警告
楊濤：美在中國周邊示強挑釁 推高海空安全風險

楊濤：美在中國周邊示強挑釁 推高海空安全風險
布林肯稱美國不支持台獨 美右翼齊轟

布林肯稱美國不支持台獨 美右翼齊轟

熱門新聞

外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個