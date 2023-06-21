批美國打台灣牌 中國官媒：對中華文明的挑戰

中國官媒21日晚間批評美國打台灣牌是「對中華文明的挑戰」。圖為美國國務卿布林肯（左）18日在北京與中國外長秦剛舉行會談。（路透）

美國國務卿布林肯 甫結束訪問中國行程，雙方的言語交鋒即持續不止，加上美國總統拜登 重提「氣球事件」、批中國國家主席習近平 為「獨裁者」，更是讓中國外交部強烈駁斥。而中國官媒則指出，美國打台灣牌是「對中華文明的挑戰」。

此外，21日凌晨官媒新華社還發表「習近平主席會見布林肯的深意」，提到會見所在的人民大會堂福建廳，荷花盛放。荷花在中國文化中象徵君子的正直、高潔、坦蕩，「荷」又與「和」、「合」諧音，並提及習近平日前強調的「中華文明具有突出的和平性」。

而21日下午對於拜登的說法，中國外交部發言人毛寧即表示「美方有關言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」，對此強烈不滿、堅決反對。

中國官媒中央廣播電視總台旗下微信公眾號「玉淵譚天」21日晚間發文指出，中國外交部美大司司長楊濤19日晚間舉辦的吹風會上特別提到美國現在有動向是要把和平解決台灣問題與一中政策相關聯，這是因為「在某些美國人眼裡，和平解決台灣問題，是將台灣『和平分裂』」。文章並批評，美國打「台灣牌」背後，是「妄圖改變中國的體制與道路的念頭，這甚至是對中華文明的挑戰」。

玉淵譚天還強調，對於美國一方面企圖跟北京談、一方面又是打壓遏制，其中一個重要原因是美國思想根源出問題。

文章還引用中國著名國際關係學者、前中共外事辦主任楊潔篪的胞弟楊潔勉的觀點，他在近日的萬字長文中，將美國的癥結總結為「自戀式的未來史觀」，強調美國對未來世界的走向判斷的基準點不是人類數千年的文明史，而是美國不足250年的發展，「以個體代替整體的思維必然導致錯誤」。

楊潔勉還批評，美國國際關係理論三大流派自由主義、建構主義、現實主義，都是服務於美國的霸權和領導權，也為美國將中國視為對手提供了理論依據和行動指南，包含在涉疆、涉台議題、邊界問題鼓吹「中國威脅論」等。