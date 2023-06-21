楊濤：美在中國周邊示強挑釁 推高海空安全風險

中國外交部北美大洋洲司司長楊濤(中)。圖為他18日在北京首都機場為訪中的美國務卿布林肯接機。（路透）

中國外交部北美及大洋司司長楊濤在6月19日晚就美國國務卿與中國國務委員兼外長秦剛 的會談向中外媒體吹風的內容，央視客戶端下午全文披露，除了上午由陸外交部自行披露的就美國一中政策 與台灣問題和平解決進行批判的內容外，楊濤還回應了諸多問題，其中對於南海問題，楊濤表示，美國軍艦軍機打著自由航行的幌子，在中國周邊示強挑釁，推高了海空安全風險。他說，美方如果希望避免意外，就應當停止對中國抵近偵察

楊濤表示，美國不是南海爭議當事國。中方在南海問題上的立場主張有充分的歷史和法理依據。南海的航行飛越自由從來就不存在任何問題，倒是美國軍艦軍機打著「 自由航行」的幌子，在中國周邊示強挑釁，推高了海空安全風險。如果美方真的關心南海穩定，希望避免意外，就應當停止對中國抵近偵察。

談到美方所謂「基於規則的國際秩序」，他表示，習近平主席倡導人類命運共同體的初衷，就是最大程度凝聚國際團結合作、共同應對全球挑戰的公約數。中國是第一個在《聯合國 憲章》上簽字的國家，是當前國際秩序的創立者和維護者，也是受益者，我們為什麼要改變現有國際秩序？有些人總是在說「基於規則的國際秩序」，那是基於什麼規則？如果是《聯合國憲章》，中方沒有問題，如果少數國家制定的規則，中方難以苟同。

而關於西方主張對中國「去風險」，他表示，首先要搞清楚的是，什麼是風險？風險來自哪？中國向世界注入的是穩定性、確定性和正能量，怎麼就成了風險？不管怎麼包裝，美方的「去風險」還是「脫鉤斷鍊」，本質都是「去中國化」，最終是去機遇、去合作、去穩定、去發展，不僅解決不了美國自身的問題，還會反噬自身，拖累世界。中美應該從人類福祉出發，共同引領全球合作，應對全球風險。

關於美中溝通，他表示，中方從來不排斥溝通。關鍵是以什麼樣的方式溝通？能不能達到效果？溝通首先要相互尊重，平等協商。溝通也要有效果，不能為了溝通而溝通，不能只尋求解決自身關切，而忽視對方關切，不能只是說歸說、做歸做。中方願本著相互尊重精神，開展建設性溝通對話，美方也要展現誠意，拿出行動。穩定中美關係，需要中美雙方共同努力，相向而行。

至於美中兩軍關係；他表示，對於當前中美兩軍關係面臨困難的原因，美方非常清楚，包括對中方的單邊制裁，兩軍交流合作首先要移除障礙。