楊濤：美在中國周邊示強挑釁 推高海空安全風險
中國外交部北美及大洋司司長楊濤在6月19日晚就美國國務卿與中國國務委員兼外長秦剛的會談向中外媒體吹風的內容，央視客戶端下午全文披露，除了上午由陸外交部自行披露的就美國一中政策與台灣問題和平解決進行批判的內容外，楊濤還回應了諸多問題，其中對於南海問題，楊濤表示，美國軍艦軍機打著自由航行的幌子，在中國周邊示強挑釁，推高了海空安全風險。他說，美方如果希望避免意外，就應當停止對中國抵近偵察
楊濤表示，美國不是南海爭議當事國。中方在南海問題上的立場主張有充分的歷史和法理依據。南海的航行飛越自由從來就不存在任何問題，倒是美國軍艦軍機打著「 自由航行」的幌子，在中國周邊示強挑釁，推高了海空安全風險。如果美方真的關心南海穩定，希望避免意外，就應當停止對中國抵近偵察。
談到美方所謂「基於規則的國際秩序」，他表示，習近平主席倡導人類命運共同體的初衷，就是最大程度凝聚國際團結合作、共同應對全球挑戰的公約數。中國是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家，是當前國際秩序的創立者和維護者，也是受益者，我們為什麼要改變現有國際秩序？有些人總是在說「基於規則的國際秩序」，那是基於什麼規則？如果是《聯合國憲章》，中方沒有問題，如果少數國家制定的規則，中方難以苟同。
而關於西方主張對中國「去風險」，他表示，首先要搞清楚的是，什麼是風險？風險來自哪？中國向世界注入的是穩定性、確定性和正能量，怎麼就成了風險？不管怎麼包裝，美方的「去風險」還是「脫鉤斷鍊」，本質都是「去中國化」，最終是去機遇、去合作、去穩定、去發展，不僅解決不了美國自身的問題，還會反噬自身，拖累世界。中美應該從人類福祉出發，共同引領全球合作，應對全球風險。
關於美中溝通，他表示，中方從來不排斥溝通。關鍵是以什麼樣的方式溝通？能不能達到效果？溝通首先要相互尊重，平等協商。溝通也要有效果，不能為了溝通而溝通，不能只尋求解決自身關切，而忽視對方關切，不能只是說歸說、做歸做。中方願本著相互尊重精神，開展建設性溝通對話，美方也要展現誠意，拿出行動。穩定中美關係，需要中美雙方共同努力，相向而行。
至於美中兩軍關係；他表示，對於當前中美兩軍關係面臨困難的原因，美方非常清楚，包括對中方的單邊制裁，兩軍交流合作首先要移除障礙。
上一則
FB留言