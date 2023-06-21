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不到20元人民幣吃兩餐 中國年輕人為省錢瘋搶「剩菜盲盒」

記者賴錦宏／即時報導
中國青年透過小程序搶購甜食，某烘焙店平時要49元人民幣/4個裝的甜甜圈，以剩菜盲盒的形式出售只要27.9元，「幾乎是半價，性價比很高」。（取材自中國新聞周刊）
中國青年透過小程序搶購甜食，某烘焙店平時要49元人民幣/4個裝的甜甜圈，以剩菜盲盒的形式出售只要27.9元，「幾乎是半價，性價比很高」。（取材自中國新聞周刊）

隨著疫情帶來的消費降級，以價格低、折扣大作招徠的「剩菜盲盒」在中國大陸悄然興起。這種新型餐飲模式受到不少年輕人追捧，甚至到了要設定鬧鐘才能搶到的地步。

「剩菜盲盒」通常是指商家為了減少浪費，將即期食品或當日未賣出的庫存，以盲盒形式打折出售。在社交平台上搜索「剩菜盲盒」，會出現上千條筆記，麵包、奶茶、水餃、輕食都可以被裝入盲盒，越便宜越受歡迎。

據《中國新聞周刊》報導，北京青年何夕在瀏覽社交平台時發現一款國產的剩菜盲盒小程序，平時賣50多元（人民幣，下同）的壽司，在這個小程序上只要19.9元人民幣（約2.7美元），幾乎是三折的價格，「要知道19.9元在北京市可能連一碗牛肉面都買不到，但這個剩菜盲盒卻能吃上兩頓。」

另一名青年劉暢則透過小程序搶購甜食，某烘焙店平時要49元/4個裝的甜甜圈，以剩菜盲盒的形式出售只要27.9元，「幾乎是半價，性價比很高」。

報導指出，「便宜」是年輕人選擇剩菜盲盒的第一要素。劉暢也直言，這種模式擊中了年輕人想省錢但又不想降低生活品質的痛點。

此外，據中國環境報報導，剩菜盲盒讓部分沒有收入來源的年輕人，也能偶爾改善生活。失業第三個月的27歲青年孫遠表示，一開始買剩菜盲盒只是感到新奇。他在某平台花7.9元買了一小份包子盲盒，結果開出兩張肉餅、一張菜餅和三張面餅，夠他吃上兩天。後來他用39.9元買到一家日料店的壽司盲盒，收獲兩盒原價30多元的鮭魚壽司，外加三四盒小菜。

科信食品與健康信息交流中心主任鐘凱表示，即期食品是針對預包裝食品的概念，餘量食品的說法更多是針對現製現售的食品。這類食品沒有很嚴格的保質期，但總有生產日期的，盡快賣完是最佳選擇。「從本質上來說，剩菜盲盒其實就是臨期產品以打折銷售的模式融入了盲盒的創新形式，是屬於即期食品的衍生品。」

在剩菜盲盒小程序，平時賣50多元人民幣的壽司，在這個小程序上只要19.9元人民幣...
在剩菜盲盒小程序，平時賣50多元人民幣的壽司，在這個小程序上只要19.9元人民幣，可以讓年輕人吃兩餐。（取材自中國新聞周刊）

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