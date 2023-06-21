不到20元人民幣吃兩餐 中國年輕人為省錢瘋搶「剩菜盲盒」

中國青年透過小程序搶購甜食，某烘焙店平時要49元人民幣/4個裝的甜甜圈，以剩菜盲盒的形式出售只要27.9元，「幾乎是半價，性價比很高」。（取材自中國新聞周刊）

隨著疫情 帶來的消費降級，以價格低、折扣大作招徠的「剩菜盲盒」在中國大陸悄然興起。這種新型餐飲模式受到不少年輕人追捧，甚至到了要設定鬧鐘才能搶到的地步。

「剩菜盲盒」通常是指商家為了減少浪費，將即期食品或當日未賣出的庫存，以盲盒形式打折出售。在社交平台上搜索「剩菜盲盒」，會出現上千條筆記，麵包、奶茶、水餃、輕食都可以被裝入盲盒，越便宜越受歡迎。

據《中國新聞周刊》報導，北京 青年何夕在瀏覽社交平台時發現一款國產的剩菜盲盒小程序，平時賣50多元（人民幣，下同）的壽司，在這個小程序上只要19.9元人民幣（約2.7美元），幾乎是三折的價格，「要知道19.9元在北京市可能連一碗牛肉面都買不到，但這個剩菜盲盒卻能吃上兩頓。」

另一名青年劉暢則透過小程序搶購甜食，某烘焙店平時要49元/4個裝的甜甜圈，以剩菜盲盒的形式出售只要27.9元，「幾乎是半價，性價比很高」。

報導指出，「便宜」是年輕人選擇剩菜盲盒的第一要素。劉暢也直言，這種模式擊中了年輕人想省錢但又不想降低生活品質的痛點。

此外，據中國環境報報導，剩菜盲盒讓部分沒有收入來源的年輕人，也能偶爾改善生活。失業第三個月的27歲青年孫遠表示，一開始買剩菜盲盒只是感到新奇。他在某平台花7.9元買了一小份包子盲盒，結果開出兩張肉餅、一張菜餅和三張面餅，夠他吃上兩天。後來他用39.9元買到一家日料店的壽司盲盒，收獲兩盒原價30多元的鮭魚壽司，外加三四盒小菜。