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阿里換帥 馬雲現身阿里雲 蔡崇信視察菜鳥

記者林茂仁／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲。（取材自微博）
阿里巴巴創辦人馬雲。（取材自微博）

在阿里巴巴集團20日宣布換董座當天，有員工目擊到阿里巴巴創辦人馬雲現身杭州阿里雲園區，即將卸任的阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇陪同馬雲。

至於即將在9月上任阿里巴巴董座的蔡崇信，他目前是菜鳥集團董事長。菜鳥員工20日當天看到蔡崇在菜鳥公司上班，菜鳥員工表示，蔡老闆太勤奮了，進入工作狀態好快。

據悉，蔡崇信現任阿里集團執行副主席、阿里巴巴集團資本管理委員會成員、菜鳥集團董事長。59歲的蔡崇信是馬雲最信賴的創業元老，從1999年公司成立到2013年，他擔任了集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作。

張勇於20日通過內部信宣布，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。經阿里巴巴控股集團董事會批准，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO；集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

近期馬雲頻頻公開亮相。6月17日，據達摩院官方公眾號發布消息指出，阿里巴巴全球數學競賽決賽17日開考，來自全球19個國家的685位選手，從5萬多名參賽者中晉級，進行時長8個小時的終極對決。開賽前，馬雲來到杭州的賽事現場瞭解決賽情況，和選手、命題老師線上交流了對數學的理解。

6月15日，阿里巴巴集團總裁邁克爾•埃文斯（J. Michael Evans）在採訪中談及阿里巴巴創始人馬雲近況時稱，馬雲現在對這家公司的關心程度與他剛創立公司時一樣，我預計只要阿里巴巴和馬雲還在，這種情況就會持續下去。

邁克爾•埃文斯說，Jack（馬雲）很有活力，他很好，他很開心。他正在東京的一所大學教書，並且有更多時間待在中國。

據東京大學旗下的東京學院官網資訊，6月12日，東京學院與東京大學全球領導力專案（GLP）推廣辦公室合作，舉辦了一場關於「創新和創業」研討會，主講者為馬雲教授，主要面向全球創新與領導力教育項目GLP-GEfIL的學生，這些學生多元化且具有全球代表性，包括來自日本、中國、印度、馬來西亞和其他國家的學生。

更早時候，有媒體報導稱，5月下旬，馬雲召集淘天集團各業務負責人，開了一場小範圍內的溝通會。淘天集團CEO戴珊，行業發展部三位負責人汪海、劉鵬、劉一曼，淘寶直播負責人程道放等均出席。

馬雲 CEO 投資

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