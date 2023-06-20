中國「天價」粽子再現 人參鮑魚粽虛擬化改成禮券

在西南某五星級飯店裡販售的人民幣498元的粽子。（取自正觀新聞）

今年是中國對粽子實施包裝「瘦身令」的第一個端午節 ，官媒發現，今年混裝混搭銷售的粽子隨處可見，有的粽子禮盒售價人民幣980元（約合136美元）。《新華視點》指出，部分省份仍有「燕窩粽」、「人參粽」、「鮑魚粽」等「天價」粽子現身市場。為躲避監管，這些「天價」粽子多由超市銷售轉向預約訂製，由實物禮品變為虛擬禮券，並打價格「擦邊球」做組合銷售。

據《正觀新聞》報導，為了遏制商品過度包裝的行為，中國市場監管總局在去年實施包裝「瘦身令」，明確提出粽子等商品不應與超過其價格的其他產品混裝的規定。

但據報導，今年仍有不少商家無視這一規定，將粽子和五花八門的商品混裝銷售，不僅嚴重擾亂市場秩序，也助長了一些人在送禮文化上的畸形觀念，即認為只有價格越高、包裝越豪華的禮品才能表達真誠和重視。

媒體調查中，不少銷售人員表示，高端粽子禮盒通常是「買的人不吃，吃的人不買，十有八九都是用來送禮的」。

報導指出，在部分五星級酒店、電商 平台、高檔餐館等地，大量粽子禮盒主打「高端」、「奢華」定位，在餡料 中添加魚翅、燕窩、海參、人參、黑松露等名貴食材，價格每盒動輒近千元人民幣。部分電商平台，不少熱銷粽子禮盒售價也在人民幣500元（約合70美元）以上。

重慶大學經濟與工商管理學院教授廖成林等專家表示，節日期間正常人情往來無可厚非，但逢年過節往往伴隨「四風」問題暗流湧動，對於「人情粽」、「辦事粽」等歪風邪氣需堅決制止。紀檢監察機關要加大監管力度，開展明察暗訪，倡導黨員幹部廉潔過節，狠剎粽子中的「四風」問題。