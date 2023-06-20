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德國總理蕭茲會晤李強：反對脫鉤、去風險不是去中國化

記者陳宥菘／即時報導
德國總理蕭茲（右）20日於總理府為中國國務院總理李強（左）舉行歡迎儀式，隨後兩人便舉行會談。（取自央視）
德國總理蕭茲（右）20日於總理府為中國國務院總理李強（左）舉行歡迎儀式，隨後兩人便舉行會談。（取自央視）

中國國務院總理李強18日起赴德、法兩國訪問。當地時間20日，李強與德國總理蕭茲舉行會談，李強表示，中國和德國是現代化道路上的可信、可靠合作夥伴，作為有影響力的大國，中德應該更加緊密攜手合作。蕭茲則表示，德方反對任何形式的「脫鉤」，並強調「去風險」不是「去中國化」。

據央視新聞報導，蕭茲於20日上午於總理府舉行歡迎儀式，歡迎李強對德國正式訪問，歡迎儀式後，兩人舉行了會談。

李強於會中表示，蕭茲於去年11月訪中時與中國國家主席習近平的會談，為中德關係未來發展指明方向。他還說，中德建交51年來，雙方本著相互尊重、互利共贏的精神，持續深化對話合作，打造全方位戰略夥伴關係，共同推動中歐關係健康穩定發展。

李強並稱，中德作為有影響力的大國，應該更加緊密攜手合作，中方願同德方一道努力，推動中德關係邁上新台階，更好服務兩國發展，並為世界注入更多正能量和穩定性。

李強指出，中德經貿合作歷經半個多世紀發展，取得今天的成績實屬不易，為兩國人民帶來了實實在在的利益。希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎、以契約精神為原則妥善處理有關問題。他並呼籲雙方應大力提升人員往來便利化水平，加強兩國人文交流。

李強表示，中方倡議把應對氣候變化作為今後中德合作的指導理念之一，推動綠色科技、產業合作，探討建立綠色能源產業鏈合理有序的分工格局。

蕭茲則說，德方歡迎中國實現發展繁榮，這有助於世界和平穩定。他更強調，德方反對任何形式的「脫鉤」，去風險不是「去中國化」。

蕭茲還說，德方致力於同中方發展穩定的關係，願進一步加強雙方交往，深化互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識。德方亦支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。

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