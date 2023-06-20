港媒：李強出訪降級搭包機 凸顯習近平一尊地位

CHINA-POLITICS-CONGRESS中國國家主席習近平(左)與國務院總理李強。(Getty Images)

中國國務院 總理李強 3月上任後，日前首度出訪。港媒發現，與中國歷任總理出訪搭乘專機不同，李強訪問德國時只搭乘包機，似在凸顯專機只能由黨政一把手習近平 搭乘「定於一尊」地位。

港媒報導，2012年11月中共18大之前，政治局常委出訪都是搭乘「專機」，也就是領導人專用不作其他用途，各種辦公、通訊、安保設施都是常態配備的客機；至於「包機」，則是向航空公司臨時包租的民航客機。

報導指出，根據中共18大後對政治局委員的相關規範，「中共中央總書記、國務院總理出訪乘坐專機。其他中央政治局常委出訪根據工作需要，可乘坐民航包機或班機，如需乘坐民航包機須報中央批准」。即使中共20大後至今，這項規定也沒有更動。

依照上述規定，至今便只有「黨政一、二把手」的總書記、總理出訪可搭乘專機，其他政治局常委就只能乘搭包機。因此，若李強選擇搭乘專機，仍符合相關規定。但他這次出訪選擇搭乘包機，應該是主動提出，以顯示自己與其他政治局常委無異，凸顯領袖習近平「定於一尊」。

報導提到，根據中國現行憲法，國務院即中央人民政府，是最高國家行政機關。但深得習近平信任的李強，上任後馬上作出新定位—國務院是「黨中央的執行機構」，要堅定維護「習核心」，當好「執行者、行動派、實幹家」。

同時，「國務院工作規則」也在李強上任後修訂，其中「工作指導原則」部分刪去「毛鄧江胡」相關字樣，只剩下「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」。並增設「學習制度」，重點圍繞貫徹領袖（習近平）的要求及講話。

報導指出，習近平5月間帶領李強、蔡奇、丁薛祥等3名政治局常委視察雄安新區，國務院總理陪同總書記視察的場面被認為「史無前例」，顯示李強「處處維護領袖權威」。