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薄熙來「大管家」徐鳴受賄3067萬美元 一審被判15年

中央社台北20日電
徐鳴被外界視為薄熙來「大管家」。（取材自中國青年報）
徐鳴被外界視為薄熙來「大管家」。（取材自中國青年報）

前中國國家糧食局副局長、被視為前中共重慶市委書記薄熙來大管家的徐鳴，因任官26年來間計受賄人民幣5120萬餘元（約3067萬美元），今天被廈門市中級人民法院一審判處有期徒刑15年及410萬元（約57萬美元）罰金。

徐鳴為中國政府財經系統出身，久在中國商務部任職，官至綜合司長，是薄熙來擔任商務部長時的部屬，受到薄熙來信任。2007年薄熙來調任重慶市委書記後，徐鳴即追隨調往重慶，官至市委秘書長，被中共官場視為薄熙來的「大管家」。

新華社報導，徐鳴自1995至2021年，利用擔任中國國家經貿委對外經濟貿易司外商投資處長、對外經濟協調司外資企業處長、對外經濟協調司副司長，商務部市場體系建設司正副司長、綜合司長，重慶市委正副秘書長、國家糧食局副局長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、經營審批、案件處理和人事調整等事項上提供幫助。

經調查，徐鳴上述期間非法收受財物共折合5120萬餘元，其中890萬元（約124萬美元）截至案發尚未實際取得。此外，徐鳴2021年離職後，利用曾擔任重慶市委秘書長等職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為他人案件申訴提供幫助，收受錢款120萬元（約16.7萬美元）。

根據報導，法院認為，徐鳴的行為構成「受賄罪」和「利用影響力受賄罪」，數額均特別巨大。但鑑於徐鳴部分受賄未遂，且利用影響力受賄屬自首，歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，「認罪悔罪，積極退贓」，犯罪所得及其孳息已全部查扣到案，對其所犯受賄罪可從輕處罰，對其所犯利用影響力受賄罪可予減輕處罰，遂作出上述判決。

徐鳴除被兩罪併罰判處有期徒刑15年及410萬元（約57萬美元）罰金外，並對查封、扣押、凍結在案的受賄所得財物及孳息，依法追繳上繳國庫。

商務部 中共 投資

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