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馬雲再現蹤？中媒爆下午訪阿里雲陪張勇喝咖啡

記者葉文義／即時報導
據中媒報導，有阿里員工在社交平台發布阿里創始人馬雲下午赴阿里雲園區，與阿里集團執行長張勇邊走邊聊，還買了杯咖啡，聊得很開心。(取自潮新聞用戶端)
據中媒報導，有阿里員工在社交平台發布阿里創始人馬雲下午赴阿里雲園區，與阿里集團執行長張勇邊走邊聊，還買了杯咖啡，聊得很開心。(取自潮新聞用戶端)

阿里巴巴人事大變動，馬雲再次露面。據中媒引用阿里雲智能技術戰略總監陳緒在社交平台帖文：中午剛宣布張勇卸任集團（職務）all in阿里雲，下午馬老師（馬雲）就來阿里雲園區，兩人邊走邊聊還買了杯咖啡，聊得很開心。

張勇今（20）日中午宣布將於今年9月10日卸任集團執行副主席及集團CEO職務，由兩名阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信、吳泳銘分別接任。張勇此後將專職擔任阿里雲智慧集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展。

浙江日報報業集團旗下融媒體「潮新聞用戶端」報導，20日下午，馬雲來到阿里雲雲谷園區，和張勇一起手持咖啡聊得很開心，還不時與偶遇的同學打招呼。據多名阿里雲員工社交帳號顯示，「園區這麼大，居然偶遇了馬老師和老逍（逍遙子為張勇在集團內的花名）。」

今年下午，就有員工在社交媒體平台曬出一組街拍照。中午宣布老逍all in阿里雲，下午馬雲就去了阿里雲園區，還有員工提及，兩人散步到園區內的咖啡廳，「老逍還請馬老師喝了咖啡」。

值得一提的是，位於杭州城西科創大走廊的雲谷園區是阿里雲智慧集團總部，於去年10月投入使用。

馬雲近期愈來愈高調參與公開或半公開活動，都讓外界視阿里巴巴集團最新變動，都有馬雲一直參與。港媒分析，若到訪阿里雲園區圖片屬實，馬雲變相為張勇站台，顯示他相當重視張勇領導和阿里雲發展。

馬雲 咖啡 CEO

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