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中國女留學生遊馬爾地夫遭性侵 中使館介入

記者陳政錄／即時報導
在澳洲求學的一名26歲中國公民，在推特談及她在馬爾地夫度假時，遭酒店管家侵害。(取自九派新聞)
在澳洲求學的一名26歲中國公民，在推特談及她在馬爾地夫度假時，遭酒店管家侵害。(取自九派新聞)

到旅遊勝地度假須注意安全。綜合印度郵報、九派新聞報導，一名26歲的中國女遊客日前在社交平台發言，痛訴她在馬爾地夫麗思卡爾頓渡假村遭酒店管家強姦，但渡假村卻收走證物並汙衊她是為了騙房間費用，當地官方也遲遲不推進調查，目前，中國駐馬爾地夫大使館已與她聯繫，稱已要求渡假村、馬爾地夫旅遊部和警察三方嚴肅對待，認真查明真相。

受害者是一名在澳洲求學的中國公民，她在18日於推特上談起這段經歷。

據受害者自述，她於本月6日抵達馬爾地夫，原定10日返回中國，後來延長逗留時間，入住馬爾地夫麗思卡爾頓渡假村，一名叫Usham的酒店管家被分配到她身邊。

該名女子表示，在交流中，感受到管家疑似偷窺她，期間還拿起口香糖咀嚼，問她是否想親吻，雖明確拒絕，為防對方聽不懂，甚至用電腦翻譯軟體協助，但管家不顧反抗將她推到床上，進行毆打並性侵

女子表示，「我穿著睡衣，他開始將舌頭伸進我的嘴裡，說他會很溫柔。然後，他把我推到床上，解開褲子，將生殖器兩次插入我的口中。然後他繼續觸碰我的私處，並試圖進行性交。」

接著，Usham用手在她的電腦螢幕上發洩後，還用浴室裡的毛巾擦掉，在她將此事告知渡假村經理後，工作人員沒收了她帶著精液的電腦和毛巾，警察錄了證詞，採集她的口腔樣本，說需要一周的時間才能得到結果。

女子補充，她進行了體檢，全身都是瘀傷，但警方除無視明顯的證據外什麼都不做，還說沒有理由逮捕被告，渡假村管理員汙衊她是為騙取免費住宿，在事發12天後，警方雖表示已收集到調查所需樣本，但目前仍無人被捕。

受害女生20日更新，她於19日中午收到中國駐馬爾地夫使館來信，稱使館已聯繫了渡假村經理、馬爾地夫旅遊部副部長和負責此案的警察，要求他們嚴肅對待中國公民的報警，認真查明真相。

信中說，「以上三方均表示很重視此案，將敦促警方認真調查。我館也希望妳能積極配合當地警方的調查。回覆遲了，請諒解！」

警察 澳洲 性侵

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